Descoperirea care i-a distrus familia și a dus la divorț

Bărbatul, care a ales să-și împărtășească povestea sub protecția anonimatului, a povestit cum s-a mutat în Dortmund cu familia sa acum trei ani pentru a-și construi un viitor mai bun. Într-o postare publică, el a relatat că a descoperit întâmplător că soția sa trimite bani unei persoane din Tuzla, în timp ce susținea că nu are fonduri suficiente pentru a plăti grădinița copilului lor de patru ani.

„Am nevoie de ajutor… Eu și soția mea am venit la Dortmund acum trei ani, iar acum am văzut din întâmplare prin vechiul ei telefon că trimite bani cuiva din Tuzla de luni de zile. Lucrez în ture de noapte la DHL pentru 2.300 de euro, iar ea spune că nu are bani pentru grădiniță, care acum cere încă 480 de euro pe lună”, a scris bărbatul. El a adăugat că soția sa i-a spus recent că merge „la o prietenă” , însă ulterior a aflat că aceasta a plecat la Belgrad. Situația a culminat cu o cerere de divorț din partea femeii, care solicită jumătate din bunurile comune, inclusiv din apartamentul pentru care bărbatul a contractat un credit.

Postarea a generat un val de reacții în mediul online, unde numeroși utilizatori i-au transmis bărbatului mesaje de susținere, dar și sfaturi legate de situația sa. Majoritatea comentariilor au condamnat comportamentul soției sale, considerându-l inacceptabil. „De dragul copilului, ar trebui să rămâi un părinte bun, dar nu trebuie să înduri minciuni și umilințe. Fără încredere, nu există căsnicie, iar copilul nu are nevoie de o astfel de familie, ci de stabilitate”, a scris un utilizator.

Pe lângă mesajele de sprijin emoțional, mulți dintre internauți au oferit și sfaturi practice. „Dacă cere jumătate din tot, atunci transferă-i jumătate din merit!”, a scris un comentator, sugerând ca bărbatul să solicite împărțirea echitabilă a datoriilor comune. Alții i-au recomandat să inițieze divorțul în țara natală pentru a evita complicațiile juridice din Germania. „Fugiți imediat din Germania, pentru că dacă divorțați acolo, veți fi condamnați ani de zile. Cel mai bine este să începeți divorțul în țara dumneavoastră natală” , a comentat un alt utilizator.

Val de reacții online și sfaturi dure pentru bărbatul trădat

În același timp, suspiciunile legate de fidelitatea soției au determinat mai mulți comentatori să sugereze realizarea unui test ADN pentru copil. „Trebuie să faci un test ADN. Cine se comportă așa și trimite bani altuia cât timp copilul este plecat la grădiniță nu merită nici măcar o secundă din timpul tău”, a scris un utilizator, subliniind importanța clarificării situației înainte de a lua o decizie finală.

Încheierea relației a fost văzută drept unica soluție de majoritatea participanților la discuție. „Să stai cu o persoană care te minte să mergi la casa unui prieten și ajungi la Belgrad cu altcineva, în timp ce tu îți rupi spatele la DHL, nu are niciun sens. Termină în aceeași secundă, salvează ce se poate salva și dedică-te copilului pentru că evident că se gândește doar la ea însăși”, a concluzionat un alt utilizator.

Povestea acestui bărbat scoate în evidență dificultățile cu care se confruntă adesea emigranții care își părăsesc țările de origine în căutarea unui trai mai bun. Însă, dincolo de provocările obișnuite ale vieții în străinătate, cazurile de trădare și exploatare financiară adaugă un strat suplimentar de suferință, lăsând răni adânci în viețile celor afectați.

