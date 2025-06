Prezentatoarea de la Neața este întotdeauna atentă la stilul său de viață. Diana Munteanu a încins mințile bărbaților cu imaginile publicate pe rețelele de socializare. De data aceasta, ea a purtat un costum animal print. De fiecare dată, vedeta poartă la plajă costume de baie minuscule ce îi pun în valoare silueta și bronzul perfect.

Puțini sunt cei care știu că Diana Munteanu a practicat atletismul timp de 8 ani, până la finalul liceului. Astfel că întotdeauna a iubit sportul și stilul de viață sănătos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Întotdeauna am considerat că sportul trebuie să facă parte din rutina zilnică. Așa cum ne gândim că trebuie să mergem la serviciu sau să facem lucruri frumoase și importante pentru noi, la fel trebuie să stea lucrurile și atunci când vine vorba despre sport. Eu, personal, prefer sportul în aer liber, alergările zilnice îmi fac foarte bine. Am practicat atletismul timp de opt ani, din clasa a V-a până în a clasa a XII-a”, declara Diana Munteanu, în urmă cu ceva timp.

Recomandări Război Israel-Iran, ziua 11: Un mare complex militar și șase aeroporturi iraniene, lovite de israelieni / Khamenei, izolat în buncăr, cu o capacitate fizică și cognitivă limitată

Anul trecut, Diana a dezvăluit de ce este o femeie singură. „Nu am (n.red.: iubit). Cred că se întâmplă sau nu. Nu cred că e ceva ce ar trebui să-ți propui, să te gândești ca un om să fie într-un fel sau în altul. E simplu. Eu sunt singură și e ok așa cum e”, spunea Diana Munteanu la începutul anului 2024, la Fresh by Unica.

Vezi Subiecte română Evaluarea Națională 2025 – ce a picat elevilor de clasa a 8-a!