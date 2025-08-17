Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie. Tribunalul Prahova a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva deciziei Judecătoriei Ploiești, care aprobase anterior cererea de liberare, iar fostul ministrul al Turismului a fost lăsată în libertate după trei ani și patru luni.

Elena Udrea se bucură din plin de timpul petrecut alături de fiica ei și tatăl acesteia. Ea a publicat în mediul virtual imagini alături de care a transmis un mesaj.

„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos.”, a fost mesajul scris de Elena Udrea în descrierea fotografiilor de la munte.

La scurt timp după ce a părăsit pușcăria, Elena Udrea a declarat că vea să recupereze timpul pierdut cu familia și mai ales cu fiica ei, care i-a simțit cel mai mult lipsa.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic.

Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinirea.”, a spus Elena Udrea după ce a fost eliberată.

