Cum a apărut Florin Piersic la derby-ul U Cluj – CFR. „Mărgelatu” a fost în tribune

Cluj-Napoca – Derby-ul orașului dintre U Cluj și CFR Cluj, din etapa a 11-a a SuperLigii, a oferit un moment cu totul special înainte de fluierul de start. Florin Piersic, legendarul actor în vârstă de 89 de ani, originar din Cluj, a coborât pe teren și a dat lovitura de începere a partidei, într-o atmosferă încărcată de emoție, pregătită de echipa gazdă.

Suporterii aflați pe stadion l-au aplaudat cu entuziasm, iar ultrașii din peluză i-au pregătit un moment special. În semn de omagiu, fanii „studenților” au organizat o scenografie impresionantă cu „Mărgelatu”, celebrul personaj interpretat de Florin Piersic. Mesajul fanilor a fost clar: „Haide U, Haide U. Bagă golul, bagă golul cum știi tu”, stârnind zâmbete și aplauze în tribune.

Mesajul transmis de Florin Piersic pe stadion

Înainte de startul partidei, actorul a ținut și un scurt discurs în care a vorbit despre legătura sa cu echipa locală și ce înseamnă U Cluj pentru el. „Eram elev de liceu când plângeam de fericire că mă duc la meci să văd Universitea Cluj. Au trecut atâtea zeci de ani, iar azi mă aflu aici împreună cu dumneavoastră.

Vă îmbrățișez și sunt fericit că sunt pe stadionul ăsta unde o să joace Universitatea cu CFR Cluj. Îmi aduc aminte când veneam la meci acum zeci de ani și spuneam «Haide U, haide U, bagă golul cum știi tu!». Să sperăm că meciul ăsta o să ne aducă bucurii”, a spus legendarul actor.

Florin Piersic este cunoscut nu doar pentru implicarea sa în cinematografie, cu filme precum Drumul Oaselor (1980), Trandafirul galben (1981), Haiducii lui Șaptecai (1971) sau Mihai Viteazul (1971), ci și pentru pasiunea sa pentru sportul clujean.

