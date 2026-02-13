Imagini cu Kylie Jenner în lenjerie intimă. A pozat pentru brandul surorii ei, Kim Kardashian

Kylie Jenner a atras toate privirile în această săptămână, pozând în noile seturi de bikini lansate de brandul de lenjerie și îmbrăcăminte al surorii sale vitrege, Kim Kardashian. Fondatoarea Kylie Cosmetics a împărtășit pe Instagram, pe 11 februarie, câteva imagini din noua ședință foto, stârnind admirația fanilor din întreaga lume.

În fotografii, Kylie Jenner apare în diferite ipostaze, fie așezată cu picioarele strânse sub ea, fie relaxată pe podea, într-un stil effortless care pune în valoare silueta sa. Vedeta a purtat același model de bikini în mai multe culori: un top clasic tip triunghi și lenjerie intimă cu talie înaltă, care îi evidențiază formele. Părul lung și negru a fost lăsat liber, iar machiajul, deși subtil, a avut un impact puternic.

Secțiunea de comentarii s-a umplut imediat cu emoji-uri din partea fanilor încântați.

Dieta secretă a lui Kylie Jenner

Kylie le-a împărtășit celor 126 de milioane de fani secretele siluetei ei de invidiat și dieta pe care o urmează. Sora mai mică a lui Kim Kardashian și-a arătat pe Instastory micul dejun, iar țelina nu lipsește din el. „Încerc să beau aproximativ 0,5 l dimineața și să aștept 30 de minute înainte de a mânca”, a scris Kylie pe una dintre imaginile băuturii sale de țelină proaspăt preparate.

