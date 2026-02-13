Ilie Bolojan, despre tranziția economică a României

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat într-o postare pe Facebook că recesiunea tehnică din 2025 este rezultatul unei tranziții economice fundamentale.

„Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid. Am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”, a scris Ilie Bolojan în postarea sa.

În același timp, premierul a explicat că recesiunea tehnică era anticipată, deoarece face parte din procesul de tranziție economică a țării.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a mai explicat Bolojan.

Corecțiile economice din 2025

Începând cu iulie 2025, România a implementat măsuri de redresare economică, inclusiv o corecție de aproximativ 1% din PIB. Deși acest efort a generat costuri sociale și nemulțumiri, datele INS arată că economia a continuat să crească modest, cu 0,6% în 2025.

„În 2024 am avut un stimul fiscal mare, cu impact economic redus și cu acumulare de dezechilibre interne și externe. În 2025 avem disciplină fiscală, dar o creștere similară, susținută de investiții reale și factori structurali”, a adăugat premierul.

„Această tranziție presupune, temporar, o perioadă de contracție economică. Este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă. Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică, care să aducă prosperitate pe termen lung”, a conchis Ilie Bolojan în postarea sa.

În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, PSD având partea sa de vină.

„Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”, afirmă liderul social-democraţilor, acuzând că vinovatul principal pentru această situaţie este „încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale”, aluzie la premierul Ilie Bolojan.

Datele INS confirmă declinul economic

Conform INS, PIB-ul ajustat sezonier estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 de miliarde de lei la prețuri curente, în scădere cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul II, dar în creștere cu 1,5% față de trimestrul III 2024.

În trimestrul IV 2025, PIB-ul ajustat sezonier a scăzut cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, iar față de același trimestru din 2024, declinul a fost de 1,6%.

Pe baza seriei brute, INS indică totuși o creștere modestă de 0,1% a PIB-ului în trimestrul IV 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024. La nivel anual, economia României a avut o creștere de doar 0,6% în 2025, față de anul 2024.

„În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%”, confirmă datele INS.

Ce este recesiunea tehnică?

Recesiunea tehnică se definește prin două trimestre consecutive de reducere a PIB-ului ajustat sezonier comparativ cu perioadele precedente. Datele INS arată că România a intrat în această situație începând cu trimestrul III 2025, iar provocările economice continuă să se accentueze.

Anul 2024 a fost unul marcat de dezechilibre economice majore. România a înregistrat un deficit bugetar ridicat, de aproape 8-9% din PIB, și un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB. În ciuda unui stimul fiscal puternic, creșterea economică reală a fost modestă, sub 1%.

Mai mult, în prima parte a anului 2024, conform INS, țara a trecut prin recesiune tehnică, PIB-ul scăzând cu -0,4% în primele două trimestre.

Cayra 13.02.2026, 11:50

Asa se intampla cand avem \"specialisti\" in functii de conducere !!! RUSINE TUTUROR CLASELOR POLITICE !

