În episodul respectiv, difuzat în sezonul 12, personajul Homer Simpson își creează un blog sub pseudonimul „Mr. X” și dezvăluie diverse secrete online. Ca urmare, este răpit și dus pe o insulă misterioasă, unde sunt trimiși cei care știu „prea multe” despre activități ilegale. Scenele din acest episod au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, mulți utilizatori remarcând asemănările cu insulele lui Jeffrey Epstein, Little Saint James și Great Saint James, denumite împreună „Insula Epstein”.

Reacțiile online nu au întârziat să apară. „Simpsonii au prezis că Epstein ar putea fi cel care îmi va distruge în sfârșit creierul”, a scris un utilizator pe platforma X. Altul a comentat: „Dosarele Epstein tocmai au scos la iveală și mai multe nume… iar Simpsonii ne-au avertizat în 2000.”

🚨 SIMPSONS DID IT AGAIN - This is from The Simpsons, specifically the 1994 episode Homer Badman.



Obviously this went over everybody's heads back in the day.



It most likely referenced the Epstein's Island , predictive programming is real .



ALL INFRONT OF OUR FACES! pic.twitter.com/D2RtjpjGu5 — T R U T H P O L E (@Truthpole) February 6, 2026

De la „puterea predictivă” a serialului la menționarea lui Matt Groening în dosarele Epstein

Serialul creat de Matt Groening este renumit pentru glumele și scenariile care par să anticipeze evenimente viitoare, fiind adesea descris drept având o „putere predictivă” ieșită din comun. De-a lungul anilor, „Familia Simpson” a stârnit controverse, dar și fascinație, pentru această capacitate aparent profetică.

Într-o întorsătură neplăcută, numele creatorului Matt Groening a fost menționat în documentele instanței din 2019 legate de cazul Epstein. Virginia Giuffre, una dintre victimele declarate, a afirmat că i-a oferit lui Groening un masaj la picioare în avionul privat al lui Epstein, pe când ea avea doar 16 ani. În declarația sa, Giuffre a precizat că Groening a fost „politicos și fără alte abateri”.

The Simpsons knew about Epstein adventures… pic.twitter.com/iXS0yhGTNW — Rachid (@Rasheed511) February 11, 2026

De asemenea, numele lui Groening a apărut recent într-un document al Departamentului de Justiție al SUA. Acesta făcea referire la o propunere ca laureatul Nobel Muhammad Yunus să fie inclus într-un episod al serialului „Familia Simpson”, detaliu ce apare în ultima serie de documente legate de activitățile lui Epstein publicate de autorități.

The Epstein Files - The Simpsons - Epstein Island.



Do you believe the Simpsons knew everything?#EpsteinFiles #Epstein pic.twitter.com/ijuUkZf8mJ — Scorpweb 🦂 (@Scorpwebb) February 7, 2026

Acuzațiile la adresa lui Epstein și legăturile acestuia cu diverse persoane publice continuă să genereze interes la nivel global, iar „Familia Simpson” rămâne un subiect de discuție în mediul online, alimentând teoriile privind capacitatea serialului de a anticipa evenimentele viitoare.

În aprilie 2025, o scenă din The Simpsons, care îl arată pe Donald Trump într-un sicriu, a devenit virală și a încins internetul. Scena prezintă un personaj care seamănă cu fostul președinte al SUA, aflat într-un sicriu și înconjurat de diverse personalități politice.



