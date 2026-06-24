Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București după aproape două luni de internare. La scurt timp după ce a părăsit unitatea medicală, acesta a intrat live pe TikTok și le-a transmis un mesaj urmăritorilor săi.

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Fulgy a fost internat după un incident petrecut pe TikTok

În urmă cu aproximativ două luni, Fulgy a ajuns în atenția autorităților după ce, în timpul unui live pe TikTok, a amenințat că aruncă în aer blocul în care locuiește. În urma incidentului, mascații s-au deplasat la domiciliul său, iar fiul Clejanilor a fost reținut și ulterior internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București.

De la începutul lunii aprilie și până în prezent, acesta s-a aflat sub supravegherea medicilor, perioadă care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, nu a fost lipsită de momente dificile.

Cerințe neobișnuite în timpul internării

Pe durata internării, Fulgy ar fi avut mai multe solicitări speciale adresate personalului medical. Potrivit informațiilor apărute, medicii și angajații unității s-ar fi confruntat în repetate rânduri cu reacții dificile și situații tensionate.

Unul dintre episoadele relatate a fost acela în care fiul Clejanilor le-ar fi cerut angajaților spitalului să îi vorbească exclusiv în limba engleză, susținând că are legături cu fostul președinte american Donald Trump.

Fulgy, primul live după externare

Marți, 23 iunie, Fulgy a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. La scurt timp după ieșirea din spital, acesta a revenit pe TikTok, unde și-a anunțat urmăritorii că este din nou liber.

„Mă adresez exact ca un lord, pentru că vedeți câți oameni sunteți. N-o să stau mult pe live. Și anunțați-mă când ați dat drumul la filmare, să mă înregistrați. Am ieșit de la Obregia, nu mai sunt acolo și cam asta am avut de spus, fraților. Aveți grijă de voi, de familiile voastre, de copiii voștri. Iar eu sunt bine, mersi! Tot timpul am fost și sper să ajung… nu că viral, că așa m-am născut. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Deci, încă o dată mă repet: nu mai sunt în spital. Unde sunt nu vă zic nici de-al dracu și eu sunt numărul 1 posibil”, a spus Fulgy într-un live pe TikTok.

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