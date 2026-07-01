Barem de corectare Matematică Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat marți, după ora 15:00 baremul de corectare de la proba de matematică de la Bacalaureat 2026.

Barem Mate-Info, Barem BAC 2026

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Barem Științele Naturii, Barem BAC 2026

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Matematică Pedagogic Barem Bac 2026

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Calendar Bacalaureat 2026

Probele scrise au început pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română, continuând pe 1 iulie cu proba obligatorie a profilului.

Probele scrise au loc după următorul program:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris) 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8.30, probele începând la ora 9.00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul finalizării distribuirii acestora în sala de examen.

Elevii olimpici au susținut probele de BAC mai devreme, la sfârșitul lunii mai.

Reguli și interdicții la Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a stabilit o serie de reguli stricte pentru desfășurarea examenului:

Candidații vor folosi doar cerneală sau pastă albastră pentru completarea lucrărilor

Pentru scheme și desene se va utiliza doar creion negru

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricăror obiecte personale (ghiozdane, telefoane, tablete etc.)

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă

Încălcarea acestor reguli poate duce la eliminarea din examen și interdicția de participare la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Pentru identificare și pentru a putea intra în sala de examen la Bacalaureat 2026, candidații vor avea nevoie de un act de identitate valid.

Înainte de a primi subiectele, elevii primesc explicații din partea profesorilor asistenți despre cum se desfășoară examenul și despre cum să completeze datele personale pe foaia tipizată. Mai exact, elevii primesc o coală de hârtie tipizată, pe care își scriu cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vor completa citeț celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit.

Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaților de către asistenţi.

Dacă este nevoie să corecteze o greșeală, elevul taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Elevii pot părăsi sala, doar dacă predau lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia, cel mai devreme după o oră și jumătate.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

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