Subiectele de rezervă se vor publica la ora 17 pe site-ul edu.ro.

Vremea extremă a dat peste cap desfășurarea examenului de Bacalaureat 2026. Furtunile violente care au lovit localități din întreaga țară în ultimele ore au creat probleme majore de trafic, lăsând drumuri blocate și localități fără curent electric exact în dimineața în care absolvenții de liceu trebuie să susțină probele obligatorii ale profilului: Matematică sau Istorie.

În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile și a îngrijorărilor exprimate de părinți și elevi, Ministerul Educației a anunțat că examenul nu se amână la nivel național. Totuși, autoritățile au activat o măsură de urgență pentru tinerii care se află în imposibilitatea fizică de a ajunge în bănci la prima oră a dimineții.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a clarificat situația de criză și a explicat pentru Libertatea.ro în cursul dimineții că regulamentele stricte nu permit modificarea orei de începere a examenului pentru întreaga masă de candidați. Schimbările de ultim moment ar fi imposibil de gestionat din punct de vedere logistic.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

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