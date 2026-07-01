Acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracţional organizat și trafic de persoane.

Viorel Pașca a fost adus de dimineață la sediul din București al DIICOT, unde a fost audiat câteva ore. „Știți mai multe ca mine. Eu aflu de la voi. Vezi că știi mai multe?”, le-a spus Viorel Pașca jurnaliștilor înainte să fie audiat de anchetatori.

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii au probe că azilele din Bihor exploatau vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea a înșelat donatori și instituții, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile, au fost găsite sute de victime. Acestea erau ținute într-o stare de dependență și lipsă de autonomie, fără îngrijire medicală, deși sufereau de afecțiuni psihice și alte probleme de sănătate. Mai mult, nu au fost supravegheate corespunzător, iar tratamentele fie nu au fost administrate, fie au fost aplicate incorect sau întrerupt. În plus, îngrijirea s-a făcut de către personal necalificat și insuficient, ceea ce a dus la neasigurarea condițiilor minime pentru protejarea sănătății, demnității și integrității lor, scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor.

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

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