După cum a dezvăluit chiar vedeta, Oana Roman nu a slăbit brusc 10 kilograme, ci treptat, în trei luni. Iar fiica ei, Isabela, a scăpat de opt kilograme!

La scurt timp după ce a dezvăluit că a reușit să slăbească, fiica lui Petre Romana a plecat în vacanță pe Costa de Azur, iar de acolo a postat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele de socializare, în care apare în costum de baie.

„Din 2021, în fiecare vară adunăm amintiri pe Coasta de Azur. Ne facem selfie în fiecare an. Îmi trăiesc viața așa cum vreau. Sunt liberă, independentă, stăpână pe mine și pe alegerile mele. Nu dau socoteală nimănui, nu cer voie nimănui pentru nimic. Îmi cumpăr ce-mi doresc și călătoresc unde îmi doresc, din banii mei. Și nu datorez nimic nimănui! Ceea ce vă doresc si vouă”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Apoi, la o altă postare, vedeta a revenit cu un nou mesaj împărtășit cu cei peste 260.000 de fani pe care îi are pe celebra rețea de socializare.

„Colecționez amintiri. E cea mai frumoasă colecție pe care o poți face într-o viață. Doar cu asta rămâi si doar amintirile le iei cu tine. Nimic, absolut nimic altceva! Nu mai pierdeți timp cu nervi, ură, frustrări, invidii. Trăiți și faceți amintiri cu cei dragi! Nu contează unde și nu contează cât ai sau nu. Amintirile se fac cu iubire. Trăiți în adevăr, în libertate și aveti credință. Nimic altceva nu contează! Nimic”, a mai scris Oana Roman în mediul online.

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Iar în urmă cu doar câteva ore, după ce a primit mai multe mesaje de hate la postările în care apare în costum de baie pe Coasta de Azur, fiica lui Petre Roman se întreba de ce lumea îi scrie astfel de lucruri.

„Cum și de ce s-a degradat lumea în halul ăsta? De ce și de unde atâta ură și la ce ajută? Când scrii așa ceva, oare devii mai fericit, mai împlinit, viața ta devine mai frumoasă?”, a fost mesajul postat de Oana Roman în dreptul unui clip video.

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