Andreea Bălan a strălucit la Untold 2022. Se vede clar în imaginile postate pe Facebook, acolo unde cântăreața s-a declarat încântată de atmosfera festivalului care adună la Cluj zeci de mii de iubitori ai muzicii electronice.

Cu zâmbete largi pe chip, Andreea a venit la festival îmbrăcată într-o ținută adolescentină, cu o fustă scurtă albastră, niște încălțări cu talpă înaltă și un top argintiu decoltat și peste care a mai purtat o mini-cămașă înflorată.

„About last night Am cântat, am dansat, am strigat & had the best fun E al 2 lea an când am venit și mi-a plăcut maxim”, a scris Andreea Bălan pe Facebook, spre încântarea fanilor săi.

