Ileana Lazariuc și Ion Țiriac jr au fost împreună timp de 17 ani, însă, din păcate, căsnicia lor a ajuns la final în urmă cu mai mult timp. Aceștia au împreună doi copii, pe Alexandru și pe Nicholas. Alexandru apare într-o imagine împreună cu tatăl lui, Ion Țiriac jr, alături de care a transmis un mesaj.

„Name a better father son duo (n.r. – Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta)“, a fost descrierea pe care Alexandru Țiriac a atașat-o postării sale de pe Instagram.

Pe data de 7 martie, Alexandru Țiriac a împlinit 18 ani, iar mama lui, Ileana Lazariuc, a transmis un mesaj emoționant.

„18 ani de când te iubesc. 18 ani de când sunt mândră de tine. 18 ani de când îi mulțumesc destinului că te am. La mulți ani fericiți, cea mai mare binecuvântare a mea. Te iubesc!”, a scris Ileana Lazariuc, pe Instagram.

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc, o poveste de iubire care a durat 17 ani

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au format un cuplu timp de 17 ani și au împreună doi copii. Au divorțat în mare secret, în 2017, iar acest lucru s-a aflat abia după doi ani. Chiar dacă nu mai sunt căsătoriți, aceștia au în continuare o relație foarte bună. În luna octombrie a anului 2019 s-a aflat că Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu, că au divorțat în 2017.

De atunci, cei doi au fost foarte discreți cu aparițiile publice, nici declarații nu au făcut despre separare. „Ileana şi Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viaţă, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relaţia şi au decis de comun acord să divorţeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulţi şi acesta a fost pactul: discreţie totală, dovadă că doar apropiaţii ştiau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viaţă de regină, copiii au de toate.

Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejaţi, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuţiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar aşa e viaţa”, dezvăluia pentru Click! o persoană din apropierea celebrului cuplu, la doi ani de la divorț.

