39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului

Vasil a ales să fugă după primirea ordinului de recrutare pentru frontul din est

Vasil, originar din Ivano-Frankivsk, Ucraina, era poștaș înainte ca viața lui să fie dată peste cap de război. După primirea ordinului de recrutare pentru frontul din est, a ales să fugă de teama confruntărilor militare. „Când poliția a început să-l caute, a intrat în panică și a plecat pe jos spre sud”, a explicat Dan Benga, șeful Salvamont din Carpații României, pentru Bild.

Drumul său prin munți, în condiții de iarnă și fără echipament adecvat, s-a dovedit aproape fatal. Vasil a fost găsit inconștient, cu o temperatură corporală de doar 30 de grade, fiind evacuat de urgență cu un elicopter. „Când i-au făcut primele analize, avea valorile unui om decedat”, a adăugat Benga.

În ultimii patru ani, salvamontiștii din Maramureș au salvat sute de ucraineni fugiți de război, rătăciți la peste 1.700 metri altitudine, în condiții grele de iarnă. Foto: Facebook / Salvamont Românie

De ce aleg fugarii ucraineni Munții Carpați?

Din 2022, peste 32.000 de bărbați ucraineni au trecut ilegal granița în România, conform grănicerilor citați de Bild. „România oferă azil, iar ei se simt în siguranță aici”, a explicat Iulia Stan, ofițer de frontieră. Carpații devin o rută populară datorită izolării lor: puține drumuri, supraveghere redusă și șanse mai mari de a evita capturarea.

Totuși, pericolele sunt uriașe. „Un pas greșit poate însemna moartea”, avertizează salvatorii montani. Mulți dintre cei care încearcă traversarea vin nepregătiți, fără echipament adecvat, iar noaptea, în întuneric, riscurile cresc exponențial. „Am găsit oameni căzuți în râuri, înghețați, sau rucsacuri cu echipamente abandonate”, a declarat Benga.

Vasil și-a pierdut rinichii și este dependent de dializă

Vasil se află acum într-un spital din Baia Mare, unde se recuperează după ce a stat șase zile în comă. Însă prețul plătit pentru evadare este enorm: din cauza hipotermiei severe, și-a pierdut ambii rinichi. Acum depinde de dializă la fiecare două zile. „Mama mea știe acum că sunt liber”, a spus el cu o voce slabă, potrivit Bild.

Medicii sunt rezervați în privința recuperării pe termen lung. „Poate va primi un transplant, dar acest lucru poate dura ani”, a precizat medicul curant. Între timp, Vasil continuă să lupte pentru o viață normală, departe de război.

Dan Benga visează la ziua în care războiul va fi doar o amintire. „Vom deschide un traseu al păcii, din România în Ucraina, în memoria celor care au trecut munții pentru libertate”, a spus el. Însă până atunci, Carpații rămân martorii tăcuți ai unor drame umane profunde, în care libertatea vine cu un preț greu de imaginat.

Jurnalistul ucrainean găsit înghețat cu pisica în brațe a emoționat lumea

Situația fugarilor ucraineni care aleg să ajungă în România prin Carpați continuă să atragă atenția presei internaționale. FranceInfo a relatat în luna februarie a anului trecut povestea jurnalistul Vladislav Duda, un adevărat supraviețuitor.

Vladislav Duda și pisicuța sa, Foto: Facebook Salvamont

El a fost salvat în stare de hipotermie extremă, ținând strâns la piept pisicuța sa, Peach, pentru a se încălzi. Acum se află într-o altă țară europeană, parcurgând a zecea etapă a unei călătorii începute în Harkov cu câteva luni în urmă.

Bărbatul ezita să dezerteze de teamă să nu fie prins de patrulele ucrainene, așa că a așteptat iarna, sperând ca temperaturile scăzute să-i ofere o șansă mai bună. „În cele din urmă, am întâlnit doi băieți și am pornit la drum. Sus, în munți, am mâncat cârnați și kacha (terci de cereale) și am dormit în corturi”, povestește el.

Grupul a reușit să ajungă pe partea românească a muntelui, dar, din cauza pantelor abrupte, au fost nevoiți să coboare. Vladislav a alunecat și a căzut, iar cei doi tovarăși l-au abandonat și și-au continuat drumul. Întins în zăpadă, era convins că va muri acolo. Transportat 18 ore cu targa de salvatorul Mihai Cantea, care i-a urmărit urmele în zăpadă și l-a găsit tremurând, aproape inconștient, murmurând „pisică, pisică”, pentru a semnala prezența micuței sale feline.

Victor, un taximetrist ucrainean, a traversat singur Carpații: „Mai bine mor în munți decât pe front”

Foto: Salvamont România

Peste 30.000 de ucraineni apți de a fi trimiși pe front au trecut ilegal frontiera în România din 2022 și până în prezent. Printre ei se numără și Victor Pinkhasov, un fost taximetrist de 34 de ani din Kiev, care a supraviețuit unei traversări solitare de cinci zile prin Munții Carpați pentru a ajunge la Sighetu Marmației, preferând riscurile extreme ale munților în locul unui conflict militar pe care îl consideră fără perspective de pace din cauza liderilor politici.

În timp ce mii de ucraineni primesc protecție temporară în Uniunea Europeană, fenomenul dezertărilor și al trecerilor ilegale a explodat, lăsând în urmă sute de mii de dosare penale în Ucraina și numeroase cazuri tragice în care fugarii își pierd viața în încercarea disperată de a scăpa de război.

