„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcție a domnilor Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în temeiul dispozițiilor art.197 alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2022, modificată și completată, începând cu data de 18.05.2026. (unanimitate)”, a transmis CSM.

Decizia CSM vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât vineri, 15 mai, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi, acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

Reamintim că Parchetul General a făcut săptămâna trecută mai multe percheziții inclusiv la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Dosarul penal deschis se referă la fapte de corupție comise în perioada decembrie 2025-mai 2026. Inițial, Parchetul General i-a reținut 24 de ore. Pe Gigi Ștefan pentru trafic de influență în formă continuată, iar pe Teodor Niță pentru instigare la abuz în serviciu.

Anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și încă 30.000 de euro în mașina acestuia. Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul lui.

Ambii au contestat mandatele de arestare preventivă emise de Curtea Supremă.

Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță, cei mai influenți procurori din Constanța

Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt considerați printre cei mai influenți procurori din parchetele constănțene. Aceștia și-au format în timp o rețea de putere în justiția de la malul mării, mai ales în perioada administrației locale dominate de tandemul Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu, alături de Sorin Strutinsky, omul care gestiona afacerile grupării, susține g4media.ro.

Gigi Ștefan a fost jandarm și a devenit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța la sfârșitul anilor ‘90, o perioadă în care magistrații puteau fi recrutați printr-un simplu interviu la Ministerul Justiției. În 2002, a fost premiat de fostul președinte Ion Iliescu, prin decret prezidențial, cu diploma «Meritul judiciar», alături de alți zeci de procurori din întreaga țară, pentru „contribuția importantă în justiție”. Decretul a fost contrasemnat și de fostul premier Adrian Năstase, susține g4media.ro. Gigi Ștefan a fost șeful tuturor parchetelor din Constanța. Din 2016, a condus aproape 8 ani Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, până la începutul lui 2024, când a fost delegat procuror general adjunct al PCA.

Teodor Niță a fost judecător, apoi avocat, revenind ulterior în magistratură ca procuror, după un episod controversat care a dus la ieșirea sa din sistem. În ultimii ani s-a ocupat în special de dosare privind traficul de deșeuri din Portul Constanța. Numele său a apărut public din cauza ieșirilor nervoase și a unor decizii luate ca procuror, una fiind internarea la psihiatrie a bărbatului care l-a scuipat pe fostul președinte Traian Băsescu la Constanța, în 2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE