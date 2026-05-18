„Eu cred că, la următoarea întâlnire, domnul preşedinte, strângând azi propunerile din partea partidelor, va veni cu o propunere şi o să vedem dacă putem face parte sau nu”, a spus Grindeanu la Antena 1, conform news.ro.

„Partidul Social-Democrat este dispus… Stăm şi negociem până când găsim o soluţie. Da, suntem dispuşi la treaba asta, în afară de ceea ce a spus Parlamentul: cu PNL, da, dar nu cu Ilie Bolojan. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan, prim-ministru”, a completat el.

Președintele Camerei Deputaților a explicat că la prima rundă de consultări de la Cotroceni, încheiată astăzi, 18 mai, Nicușor Dan „a vrut mai mult să afle care sunt constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roşii peste care niciunul dintre partide nu poate să treacă”.

„Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a comentat Grindeanu.

El a precizat că a doua linie roşie este cea legată de o majoritate cu partide care nu sunt pro-occidentale, adică AUR: „Acest lucru de asemenea l-am spus public şi, de asemenea, faptul că nu vom susţine un guvern minoritar PNL-USR. Astea sunt lucrurile pe care le-am transmis”.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a transmis, după consultările oficiale de la Palatul Cotroceni cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Minorități, SOS România și POT pentru desemnarea unui nou premier, că „vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”. Negocierile au început la ora 9.00 cu PSD și s-au terminat în jurul orei 16.30 cu POT, dar deocamdată nu s-a stabilit nimic.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, în presă a apărut o variantă de premier tehnocrat, este vorba despre Delia Velculescu, economista cunoscută drept „doamna de fier” a FMI. Foarte important, însă, surse de la vârful partidului condus de Sorin Grindeanu au precizat deja pentru Libertatea că PSD nu este de acord cu nominalizarea acesteia pentru funcția de prim-ministru.

De altfel, și Lia Olguța Vasilescu, soția secretarului general al PSD, Claudiu Manda, și una dintre cele mai influente voci din partid, a spus la Antena 3 că nu a auzit de Delia Velculescu, dar că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

Negocierile de la Palatul Cotroceni au avut loc în aceeași zi în care INSCOP a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie care arată că AUR rămâne pe primul loc în preferințele românilor, cu 38%. Intersant este că, după moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care Guvernul Bolojan a fost demis, PNL a urcat la aproape 20% și a depășit PSD, care a coborât la 17%, susțin autorii INSCOP.

Rezultatele sondajului din mai 2026

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern au început azi, 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat și că „vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

