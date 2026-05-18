Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri, în Bragadiru, Ilfov. Un mesaj RO-Alert a fost emis | VIDEO

UPDATE 20:34. „La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum, la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. Au fost afectate şi faţada unui depozit adiacent şi 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje. Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi trei echipaje SMURD”, a precizat ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, până în prezent sunt trei persoane rănite: doi pompieri cu luxaţie şi o persoană cu arsuri uşoare la o mână.

ȘTIRE INIȚIALĂ. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Soseaua Alexandriei, Bragadiru. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000mp cu degajari foarte mari de fum”, conform ISU Bucureşti-Ilfov.

De asemenea, a fost emis un mesaj RO-Alert, având în vedere degajările foarte mari de fum.

„Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul RO-Alert.

Știre în curs de actualizare!

