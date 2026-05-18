„Voi transmite cererea Consiliului de Supraveghere al TRM”

„Voi transmite cererea (de demisie – n.r.) Consiliului de Supraveghere al TRM. Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a transmis Vlad Țurcanu.

„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu România, precum și considerația noastră pentru Ucraina rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a subliniat el.

Vlad Țurcanu, reacție după anunțul demisiei

După anunțul demisiei, contactat de Libertatea, Vlad Țurcanu a declarat că reacțiile venite în urma votului juriului moldovean au vizat instituția.

„Reacțiile care au urmat după votul juriului moldovean au vizat într-o foarte puternică măsură instituția noastră și chiar dacă inițial am spus că ne disociem de decizia juriului, și eu personal, și instituția au fost afectate. De aceea, cred că pentru a dezamorsa oarecum, pentru a reduce această tensiune, am considerat că asta ar fi o soluție”, a declarat Vlad Țurcanu pentru Libertatea.

„Noi, ca instituție publică, înțelegem sensibilitățile care există între România și Republica Moldova, pe de-o parte între Republica Moldova și Ucraina. Dacă juriul nostru a acordat zero puncte Ucrainei și acolo mor oameni pentru ca noi să fim în siguranță, noi n-am putut trece peste asta. De România am vorbit, de asemenea, mai ales că România de data asta a avut o concurentă capabilă, după părerea mea, să câștige concursul, și la Chișinău i s-au acordat 3 puncte. Dar noi n-am vrut să influențăm în niciun fel juriul, și s-a ajuns la acest rezultat”, a mai transmis Vlad Țurcanu pentru Libertatea.

Indignări publice generale apărute imediat după aflarea punctajului

După aflarea punctajului au apărut indignări publice generale, mulți oameni denunțând votul, punând întrebări despre componența juriului și despre felul în care a fost selectat.

Votul a fost considerat de neînțeles în condițiile în care Alexandra Căpitănescu a avut o prestație foarte apreciată de publicul european și a terminat concursul pe locul trei, după reprezentanta Bulgariei și reprezentantul Israelului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE