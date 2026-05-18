„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile. În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a transmis șeful statului, după mai bine de 7 ore de discuții.

Și a continuat: „Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern”.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a completat Nicușor Dan.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a mai spus șeful statului.

Reamintim că negocierile au început la ora 9.00 cu PSD și s-au terminat în jurul orei 16.30 cu POT, dar deocamdată nu s-a stabilit nimic.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, în presă a apărut o variantă de premier tehnocrat, este vorba despre Delia Velculescu, economista cunoscută drept „doamna de fier” a FMI. Foarte important, însă, surse de la vârful partidului condus de Sorin Grindeanu au precizat deja pentru Libertatea că PSD nu este de acord cu nominalizarea acesteia pentru funcția de prim-ministru.

De altfel, și Lia Olguța Vasilescu, soția secretarului general al PSD, Claudiu Manda, și una dintre cele mai influente voci din partid, a spus la Antena 3 că nu a auzit de Delia Velculescu, dar că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

Negocierile de la Palatul Cotroceni au avut loc în aceeași zi în care INSCOP a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie care arată că AUR rămâne pe primul loc în preferințele românilor, cu 38%. Intersant este că, după moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care Guvernul Bolojan a fost demis, PNL a urcat la aproape 20% și a depășit PSD, care a coborât la 17%, susțin autorii INSCOP.

Rezultatele sondajului din mai 2026

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern au început azi, 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

