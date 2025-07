Irina Columbeanu a atras toate privirile la un eveniment monden recent din Capitală. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a fost prezentă la premiera filmului „Sirenele”, în care Andra Gogan joacă rolul principal, iar fratele acesteia, Răzvan Gogan, semnează regia.

Tânăra, revenită în România pentru a petrece timp cu tatăl ei, care se află de doi ani într-un azil din Ghermănești, a avut o apariție de neuitat. Îmbrăcată într-o rochie lungă animal print, accesorizată cu o geantă neagră Chanel, Irina a fost toată numai un zâmbet la panoul oficial, unde s-a fotografiat alături de frații Gogan.

După eveniment, Irina urmează să plece astăzi pentru câteva zile în Franța, așa cum a anunțat recent în emisiunea „La Măruță”, însă va reveni în România, unde intenționează să își petreacă mai mult timp alături de tatăl său. Până va începe facultatea în New York, Irina Columbeanu are în plan să petreacă timp și cu mătușa ei, Ramona Gabor, în Dubai.

Irina Columbeanu, vacanță în Saint Tropez cu Ramona Gabor

Tânăra a mărturisit că în curând va pleca în vacanță, în Saint Tropez, unde se va întâlni cu mătușa ei. Pe 24 iulie, Irina Columbeanu se întoarce în România pentru a petrece timp cu tatăl ei.

„La fel ca înainte, la fel de frumos. Tocmai m-am întors din Brașov și e la fel de minunat ca înainte și îmi place foarte mult. Mă simt ca în New York în București pentru că sunt atât de multe de făcut și multe cafenele, îmi place mult (…) Voi pleca în Saint Tropez împreună cu Ramona, ne vom întâlni acolo”, a spus Irina Columbeanu la Știrile Antena Stars.

Cum vrea Irina Columbeanu să câștige bani în România

Aflată de aproape două săptămâni în România pentru a-și vizita tatăl, internat într-un azil din Ghermănești, Irina Columbeanu și-a exprimat dorința de a câștiga bani în țara natală prin colaborări în mediul online. Adolescenta, care locuiește în prezent în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink, a mărturisit că vrea să se implice în campanii de promovare pe rețelele sociale, acolo unde are un număr considerabil de urmăritori.

Potrivit declarațiilor sale, Irina vrea ca o parte din banii obținuți să-i fie oferiți tatălui ei, Irinel Columbeanu, ca formă de sprijin în perioada dificilă pe care acesta o traversează. Gestul adolescentei a fost apreciat de public, mai ales că vine într-un moment în care fostul milionar din Izvorani se confruntă cu grave probleme financiare și de sănătate.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.