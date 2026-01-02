Anul 2026 a debutat cu o pierdere grea pentru Loredana. Îndrăgita cântăreață trece prin momente cumplite, după ce tatăl său, Vasile Groza, s-a stins din viață chiar în ultima zi din 2025, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îndurerat profund familia, iar artista a fost răpusă de durere de pierderea celui care i-a fost sprijin întreaga viață.

Vasile Groza se confrunta de mai mult timp cu probleme serioase de sănătate și fusese internat în ultimele luni în spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, organismul său a cedat, iar finalul de an a adus una dintre cele mai grele lovituri pentru Loredana.

Astăzi, 2 ianuarie, are loc ceremonia de înmormântare. La ora 11.00, Vasile Groza a fost condus pe ultimul drum și este înmormântat la Cimitirul Bellu. Încă de la primele ore ale dimineții, la biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit au început să se adune apropiați, prieteni și persoane publice, toți veniți să aducă un ultim omagiu și să fie alături de familie în aceste momente de profundă durere.

Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei

Îmbrăcați în haine de doliu și cu fețe marcate de tristețe, cei prezenți au pășit în liniște în lăcașul de cult. Printre ei s-a aflat și Loredana, care a atras atenția prin ținuta aleasă pentru această zi tristă. Într-un gest neașteptat, artista a renunțat la clasicul negru și a ales să poarte o ținută complet albă, o apariție atipică, dar plină de simbolism, potrivit cancan.ro. Aceeași notă aparte a fost urmată și de fratele său, Cristi Groza, în vârstă de 54 de ani, care a purtat un costum negru, asortat cu o cămașă albă.

Numeroase vedete au venit să fie alături de Loredana în aceste clipe grele. Printre primii sosiți la biserică s-au numărat hairstylistul Bassam, prieten apropiat și colaborator al artistei, precum și artistul Nadir Tamuz. De asemenea, și-au făcut apariția Florin Călinescu, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, dar și actorul Cătălin Cățoiu, toți dorind să-i aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza și să-și arate susținerea față de Loredana.

Pentru artistă, începutul de an este unul marcat de durere și doliu, iar pierderea tatălui său lasă un gol imens în sufletul ei. În aceste momente, Loredana nu este însă singură, fiind înconjurată de familie, prieteni și colegi care îi sunt alături într-una dintre cele mai grele zile din viața sa.

Vasile Groza a murit după 3 luni în spital

Copleșită, Loredana Groza a transmis un mesaj emoționant după pierderea părintelui său. „Am sperat că momentul asta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată…

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui, Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!”, și-a început ea mesajul.

A continuat vorbind despre viața tatălui ei. „A venit pe lume aparent fără nici o șansă… orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți… Visul lui a fost să scrie… chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie. Dar în fiecare zi și a urmat destinul… a scris… pentru că s-a născut poet… natural, autodidact.

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine, TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!”.

„Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferință până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grijă, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tată aproape 3 luni, zi și noapte🙏🏻

Nu vreau să-ți spun adio, dragă TATĂ, niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine🙏🏻 Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul❤️ Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș”.

