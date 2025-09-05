România a strălucit pe scena internațională datorită Mishei Miller, care a fost premiată la categoria Best Music Video, pentru videoclipul piesei “BAM BAM”, colaborare de succes cu Alex Velea.

Premiul onorează capodopera vizuală care lasă o emoție în noi toți și viziunea creativă a artistei, care a dat direcția videoclipului alături de Quba, Moza Kaliza și DOP David Mogan.

„BAM BAM” este una dintre puținele piese în limba română care au reușit să se transforme într-un hit global.

Pe scena Septimius Awards, Misha Miller a strălucit într-o rochie lungă, neagră, acoperită integral cu paiete, care i-a pus în valoare silueta. Deși croiala a fost una minimalistă, ținuta s-a transformat într-un adevărat statement prin șiragurile de perle albe aplicate pe rochie, detaliu care i-a adus un aer sofisticat artistei.

Vizibil emoționată, Misha Miller a urcat pe scenă pentru a primi premiul și a ținut un discurs sincer, în care a muțumit familiei și echipei sale:

„Mulțumesc familiei, mulțumesc echipei mele din România, Roton Music și echipei mele din Moldova. Sunt dintr-o țară mică din Europa și vreau să le transmit tuturor artiștilor, știu că mulți dintre voi sunteți prezenți aici: indiferent de unde veniți, să credeți în visurile voastre. Totul e posibil. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc tuturor.”

Chiar dacă single-ul „BAM BAM” continuă să se bucure de un succes răsunător pe plan internațional, premiul Septimius Awards vine într-un an spectaculos pentru cariera Mishei Miller.

În luna mai, artista a pășit pe covorul roșu la prestigiosul Festival de Film de la Cannes, alături de mari personalități ale industriei. În paralel cu concerte în orașe europene, Misha Miller a lansat “Ma Jolie”, o colaborare internațională cu artistul german SAINT, care la scurt timp a ajuns în YouTube Trending în peste 10 țări.

