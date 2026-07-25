Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, profită de zilele de vară într-o vacanță petrecută în Grecia. Actrița a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini din escapada lor, iar fotografiile cu peisajele, momentele romantice și aparițiile sale în costum de baie au atras rapid reacțiile urmăritorilor.

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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță în Grecia

Monica Bîrlădeanu se bucură de o perioadă de relaxare alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Actrița le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram câteva imagini din vacanța petrecută în Grecia, unde cei doi au ales să își petreacă o parte din zilele de vară.

În dreptul galeriei foto, vedeta a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv despre starea de spirit din timpul concediului. „O vacanță cu multe bucurii. Vă las aici câteva dintre ele. Love”, a scris Monica Bîrlădeanu.

Imagini romantice din vacanță

Galeria publicată de actriță include mai multe fotografii în care ea și Valeriu Gheorghiță apar împreună, îmbrățișați și zâmbind în fața camerei, pe fundalul apusului.

Într-un alt cadru, cei doi surprind atmosfera vacanței printr-un selfie realizat la bordul unei ambarcațiuni. Monica Bîrlădeanu poartă o eșarfă pe cap și o pereche de ochelari de soare, în timp ce Valeriu Gheorghiță privește zâmbind către obiectiv.

Printre imaginile distribuite se regăsesc și fotografii din timpul plimbărilor, dar și cadre realizate la apus, cu marea în fundal.

Monica Bîrlădeanu, fotografii în costum de baie

Actrița le-a oferit urmăritorilor și câteva imagini în care apare relaxându-se la soare. Într-una dintre fotografii, Monica Bîrlădeanu poartă un costum de baie albastru și stă pe puntea unei bărci, privind spre mare.

Într-un alt cadru, vedeta apare într-un costum de baie roșu, accesorizat cu o pălărie de paie și o pereche de ochelari de soare, în timp ce se relaxează pe un șezlong.

Peisajele din Grecia, parte din albumul de vacanță

Pe lângă fotografiile de cuplu, actrița a inclus în galerie și imagini cu peisajele din Grecia. Printre acestea se numără o biserică construită din piatră, cadre surprinse pe litoral și imagini cu marea, care completează atmosfera vacanței.

Monica Bîrlădeanu publică rar imagini din vacanțele petrecute alături de Valeriu Gheorghiță, iar această serie de fotografii le oferă urmăritorilor o privire asupra timpului petrecut împreună.

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