Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor

De asemenea, Vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii alături de partenerul său de viață, Răzvan Săndulescu, surprinși într-o ipostază tandră, așa cum fanii au avut șansa să îi vadă destul de rar.

„Prima oprire: PAROS. O insula în Marea Egee, jumătate liniștită, jumătate “furioasă”. Dar vântul asta le place surferilor și copiilor.

E una dintre Ciclade, foarte populară, mai ales printre francezi și italieni. Frumoasă, uscată, albă, cu ape limpezi și plaje frumoase, orașele pitoreste și autentice. Dar tare aglomerată în lunile de vara. Am plecat de acolo cu regretul că n-am apucat s-o vedem și pe sora mai mică, Antiparos. Dar, cine știe, o fi vreun semn să ne întoarcem…

PS. Dacă mi-ați urmărit postările, poate ați remarcat muzică. E semnată de unul dintre cei mai importanți compozitori greci, Mănos Hadjidakis. Dacă iubiți Grecia, cu tot cu muzică ei, sigur o să vă placă!”, a scris Simona Gherghe pe contul de Instagram.

Simona Gherghe și Răzvan sunt căsătoriți civil de 8 ani, iar în cadrul unui interviu acordat lui Teo Trandafir, vedeta a vorbit despre momentul în care cei doi s-au cunoscut.

„A intrat Răzvan în viaţa mea în momentul în care eu am fost pregătită. Cătălin, care este şi prietenul nostru, şi naşul copilului nostru, avea o prietenă care era colega mea. Răzvan m-a văzut la televizor şi îi plăcea de mine. Şi colega mea, ca să îi facă o surpriză lui Răzvan, de ziua mea, l-a dat pe Răzvan la telefon să vorbească cu mine.