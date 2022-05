Delegațiile țărilor participante la Eurovision 2022 au defilat ieri pe covorul turcoaz, lung de 200 metri, și s-au întâlnit cu jurnaliștii prezenți la eveniment. Odată cu ridicarea restricțiilor, artiștii, jurnaliștii și fanii au sărbătorit din nou, laolaltă, Eurovision Song Contest.

În atmosfera elegantă a Palatului Regal din Venaria Reale, o bijuterie a patrimoniului UNESCO, ceremonia a fost spectaculoasă, în spiritul tradiției Eurovision. WRS a purtat o ținută excentrică, cămașă neagră foarte decoltată, pantaloni albi, la care a asortat o pereche de ciocate închise la culoare.

„Ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs.”, a transmis el.

Delegația României a avut numărul 27 în ordinea intrării pe covor, conform desfășurătorului stabilit de organizatori, reprezentanții României fiind foarte bine primiți de jurnaliști. Gazdele ceremoniei, Gabriele Corsi, Mario Acampa și Carolina Di Domenic au întâmpinat invitații în grădina Palatului Regal și au realizat interviuri cu artiștii ESC 2022, dând startul săptămânii Eurovision.

Când urcă pe scenă WRS, reprezentatul României la Euroision 2022

Eurovision 2022, care are loc la Torino, debutează cu prima semifinală marţi, 10 mai, la ora 22.00, în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional. Calificat în urma selecţiei naţionale din 5 martie, WRS va urca pe scena Eurovision Song Contest 2022 pe 12 mai, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 13 de intrare în concurs.

Alături de România, în a doua semifinală participă: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda. Finala va avea loc sâmbătă, 14 mai și va fi difuzată în direct și în exclusivitate la TVR.

