În urmă cu mulți ani, actrița a traversat o perioadă tulbure: a fost diagnosticată cu o boală cruntă și a aflat că mai are de trăit un an. În câteva săptămâni, tumora care i-a fost descoperită s-a mărit, deși vedeta se afla sub tratament. În aceste condiții, a decis să se externeze pe semnătură, pentru a fi alături de copii, acasă, în ultima parte a vieții.

Când aproape nu mai spera, lucrurile au luat însă o turnură favorabilă. I-a salvat viața o decizie simplă, o schimbare în alimentație pe care mulți nu o facem, pentru că nu avem voință: a ținut post.

„Știu că l-am avut pe Doamne-Doamne alături. Sunt un om extrem de realist. Eu am povestit adevărul, mulți au zis că sunt nebună. Habar nu aveam de post, nu știam chestia asta, am avut un înger care mi-a strigat, mi-a urlat în ureche: „Sigartău, fă chestia asta!”. Așa a vrut Dumnezeu, știți cum e, am avut zile. Nu am ținut niciodată post, pentru că am vrut să cer ceva, atunci nu am ținut post ca să mă vindec, pentru că eu știam că mor, am ținut post ca să mă pregătesc să mă duc pe lumea cealaltă”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Sigartău.