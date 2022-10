„Vezi Doamne, eu eram în club beat și a doua zi eram pe un platou de filmare și nu îmi venea să cred că joc într-un film”, a spus Codin Maticiuc, potrivit Wowbiz.

În ultimii 9 ani, afaceristul a jucat în 14 filme. El a declarat că totul a venit încet, treptat, muncind din greu pentru visul său.

Afaceristul a mărturisit că a început cu producerea unui film, unde a investit mulți bani alături de un prieten. Apoi, s-a înscris la o școală de actorie.

„Am făcut un film cu un prieten, am făcut o casă de producție, am băgat bani. Am cunoscut doi actori, ei mi-au devenit profesori. După aceea am făcut cursuri. După cursuri am făcut un film. Așa a fost. A fost normal”, a explicat Codin Maticiuc.

„Dar până la vârsta de 10 ani nu prea am avut bani, aproape deloc… Între 10 și 18 ani deja eram o familie medie și după 18 ani pot să spun că au fost bani, au făcut bani, dar nu m-am născut acolo”, a spus Maticiuc.

„Nu m-am născut la palat. M-am născut într-o cameră cu igrasie din Dristor. Chiar dacă nu m-am născut eu într-o familie cu bani, am avut parte de bani de tânăr… ca să spun așa”, a adăugat afaceristul.

