Cum a făcut Anamaria Prodan primii bani. „Le recondiționam și apoi le vindeam”

La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Anamaria Prodan a oferit detalii despre cum a reușit să facă bani în America.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo ne-am căsătorit.

Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţat. Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos şi apoi plăteam în rate.

Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003″, a declarat vedeta.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și: Dietele bizare ale miliardarilor din tehnologie: ciocolată la micul dejun, carne de ied proaspăt sacrificată sau regimul celor 5 mese pe săptămână

Citește mai multe despre Anamaria Prodan pe Libertatea.