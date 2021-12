Nu există adolescent care să nu fi auzit de Selly și să se fi uitat măcar o dată la videoclipurile pe care acesta le încarcă pe YouTube. Tânărul a fost invitat la podcastul lui Damian Drăghici, unde a povestit cum a început succesul său în online. Deși mulți cred că este foarte ușor să stai în fața camerei și să vorbești, asta implică mult mai multă muncă de care oamenii nu știu.

Selly, acum în vârstă de 20 de ani, a început totul în camera lui, din apartamentul pe care îl au părinții săi în Craiova, filmându-se cu o cameră video veche.

„Totul a început implorându-mi părinții să îmi ia o cameră video, când eram foarte mic, pe la 6-7 ani. Nu știam încă de existența YouTube, însă ce vedeam eu la televizor cu absolut tot ce era media mi se părea atât de fascinant, mi se părea un complet alt univers. Nimeni din familia mea nu avea nicio legătură cu universul respectiv, mama e profesoara de matematică, tata este inginer silvic. Când mi-au cumpărat, în sfârșit, o cameră, camera de 500 de lei, am început să filmez absolut tot ce făceam prin casă. Așa a început totul, ulterior am aflat de YouTube, făceam meditații la engleză, prin clasa I, a II-a, iar în clasa a V-a am postat primele chestii pe internet. A fost fost foarte epatizată creșterea aceasta, nu s-a întâmplat deloc peste noapte”, a declarat Selly în podcastul lui Damian Drăghici, relatează spynews.ro.

Pentru a avea succesul pe care îl are astăzi, tânărul a muncit extrem de mult. El a fost pe placul internauților și astfel că la un moment dat a început să aibă colaborări plătite cu diverse firme.

Selly: „Primii bani pe care i-am câștigat au fost 50 de dolari”

Succesul său a venit treptat, iar în prezent Selly este urmărit de aproximativ 3 milioane de persoane pe YouTube. El a crezut în visul său și a reușit să ajungă acolo unde își dorește. La doar 18 ani, celebrul vlogger a făcut primul milion de euro, însă pentru ei a muncit extraordinar de mult.

„Am făcut vreo 8-9 luni treaba asta fără să mă urmărească nici măcar 100 de oameni. Când am intrat în 2014 aveam vreo 10.000 de abonați, în 2017 aveam vreo 600, în 2018 am făcut un milion, în 2019 am făcut două milioane, iar acum am 3 milioane. Totul s-a întâmplat treptat. Cred că am început să conștientizez cu anii că ce fac eu poate să genereze și bani și să fie un lucru de succes. Primii bani pe care i-am câștigat au fost 50 de dolari”, a mai spus vloggerul în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Selly are și momente în care nu este fericit, însă încearcă să mascheze de fiecare dată asta în fața camerei. Tânărul a fost și fondatorul trupei 5Gang, care s-a destrămat în acest an.

„Sunt multe momente în care eu sunt pe sticlă exact așa cum sunt în viața reală, adică sunt foarte fericit și când zic «Salut, eu sunt Selly și bine v-am regăsit la un nou vlog» vine din toată inima și fericirea interioară. Sunt și alte momente în care la fel de fericit par, dar în sinea mea nu sunt așa de fericit. Însă îmi iau în serios rolul de om care își dorește să aducă oamenilor zâmbetul pe buze”, a mai mărturisit Selly.

