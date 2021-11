Vestea că Oana Roman și Marius Elisei divorțează a surprins pe toată lumea, însă la scurt timp după ce au semnat actele de divorț, cei doi s-au împăcat. Soțul vedetei s-a schimbat complet și a devenit mult mai atent cu ea, dar și mai implicat în relație.

Isabela, fiica de 7 ani a cuplului, a suferit cumplit când a aflat de despărțirea părinților. Acum, micuța încearcă să uite acele momente din viața ei și să se bucure că îi are, din nou, pe părinții săi alături. Invitată într-o emisiune la Antena Stars, Oana Roman a dezvăluit ce i-a spus recent fiica sa, vorbe care au emoționat-o.

„Pentru ea a fost un lucru extraordinar faptul că am reușit să reparăm ceva ce stricasem amândoi. Pentru ea a însemnat foarte mult lucrul ăsta și e mult mai echilibrată, pentru că pentru ea a fost un șoc foarte mare faptul că noi ne-am despărțit. Vrea să uite cumva. Zilele trecute ne-a spus că tati a fost cu noi de Revelion, dar Marius nu a fost cu noi de Revelion. (…) Ea vrea să creadă că el a fost cu noi. Ea refuză să-și mai amintească de momentele în care noi nu eram împreună”, a spus Oana Roman.

Oana Roman, cinci vacanțe într-un singur an

Chiar dacă a mai întâmpinat diferite probleme, vedeta consideră că 2021 a fost un an bun pentru ea. Oana Roman a avut parte până acum de cinci vacanțe și este fericită că s-a împăcat cu Marius Elisei, după ce căsnicia lor ajunsese să nu mai funcționeze.

„A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici. Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme. Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja”, a povestit Oana Roman la Antena Stars.

