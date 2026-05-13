Potrivit The Verge, noul sistem de operare aduce un mix de funcții bazate pe inteligența artificială, dar și îmbunătățiri non-AI, cum ar fi un set de emoji-uri regândit și un instrument pentru gestionarea timpului petrecut în fața ecranului.

Android 17 se va lansa în vara acestui an, în luna iunie, dacă ne uităm la istoricul de lansări pe care Google îl are în aceste perioade anuale. Evident, primele telefoane care vor avea parte de această versiune nouă a sistemului de operare vor fi cele din gama Google Pixel.

Emoji-uri 3D și funcții de digital well-being

Android 17 va introduce un set complet nou de peste 4.000 de emoji-uri, acum cu un design mai detaliat și o estetică tridimensională. Acestea vor fi disponibile mai întâi pe telefoanele Pixel, începând cu sfârșitul acestui an.

Un alt instrument notabil este „Pause Point”, o funcție menită să îmbunătățească sănătatea digitală. Aceasta le permite utilizatorilor să eticheteze anumite aplicații care distrag atenția și să le adauge un temporizator de 10 secunde înainte de accesare, oferind timp pentru a reconsidera utilizarea lor.

Android 17 se lansează în vara lui 2026. Foto: Google

În plus, utilizatorii pot seta limite de timp pentru utilizarea aplicațiilor, iar dezactivarea funcției necesită restartarea telefonului.

Funcții noi pentru creatorii de conținut

Pentru creatorii de conținut, Android 17 lansează funcția „Screen Reactions”. Aceasta permite utilizatorilor să înregistreze clipuri de reacție prin capturarea simultană a ecranului și a camerei frontale.

Google spune că va fi nevoie doar de câteva atingeri pentru a crea astfel de clipuri. Funcția va fi disponibilă inițial pe telefoanele Pixel în această vară.

Partajare îmbunătățită și trecere mai ușoară de la iPhone

Android extinde suportul pentru Quick Share, care a devenit interoperabil cu Apple AirDrop încă din decembrie 2025. În acest an, funcția va fi disponibilă și pentru telefoanele Xiaomi, Honor, OnePlus și alte branduri, pe lângă suportul deja existent pentru Oppo și Vivo.

În plus, Google adaugă opțiunea de a genera un cod QR pentru a trimite fișiere direct în iCloud-ul utilizatorilor de iPhone.

În ceea ce privește tranziția de la iPhone la Android, Google și Apple lucrează împreună pentru a facilita transferul de date precum contacte, mesaje, layout-uri de ecran principal și eSIM-uri. Deși această funcție necesită un device compatibil cu Android 17, Google a confirmat că va fi disponibilă începând cu acest an pe telefoanele Pixel și Galaxy.

Inteligența artificială: Rambler și Gemini Intelligence

Sub umbrela „Gemini Intelligence”, Google introduce mai multe funcții bazate pe AI. Printre acestea se numără „Rambler”, un instrument de transcriere în timp real care elimină cuvintele de umplutură și corectează erorile din discurs.

„Într-o demonstrație, Rambler a generat o listă de cumpărături precisă și a eliminat elementele modificate de utilizator”, a explicat Google în cadrul evenimentului.

O altă noutate este „Create My Widget”, o funcție care permite utilizatorilor să creeze widget-uri personalizate pentru ecranul principal utilizând limbaj natural. Acestea pot include, de exemplu, un planificator de mese sau un widget meteo adaptat nevoilor specifice, cum ar fi afișarea vitezei vântului pentru cicliști.

Atât Rambler, cât și Create My Widget vor fi disponibile mai întâi pe dispozitivele Galaxy și Pixel începând din această vară.

Automatizări extinse și securitate îmbunătățită

Funcția de automatizare „Task Automation” va fi extinsă la noi aplicații, permițând utilizatorilor să realizeze sarcini precum comanda de cumpărături sau planificarea unui itinerar de călătorie.

De asemenea, Chrome va primi funcția „auto browse” la sfârșitul lunii iunie, alături de alte actualizări AI, iar Gemini va optimiza completarea automată a formularelor.

Android 17 aduce și îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește securitatea. O colaborare cu anumite bănci va ajuta la blocarea apelurilor care imită numerele acestora, iar detectarea malware-ului va deveni mai avansată.

Mai mult, utilizatorii vor putea activa protecția biometrică la distanță pentru telefoanele pierdute prin „Find Hub”. Totodată, Google limitează numărul de încercări de a ghici un PIN sau o parolă și crește timpul de așteptare între încercările eșuate.

Android 17 promite să aducă schimbări majore atât pentru utilizatorii fideli, cât și pentru cei care doresc să migreze de la alte platforme. Noile funcții vor începe să fie disponibile din vara acestui an, mai întâi pe telefoanele Pixel și Galaxy.

