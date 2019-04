Cum a fost cerută în căsătorie Elena Gheorghe. „Știa că iubesc Londra”

„Știa că iubesc Londra și că o dată pe an merg la shopping acolo, așa că a complotat cu stilistul meu de atunci, prietenul nostru Cătălin Enache, ca totul să se întâmple acolo. Era o seară de vară și mi-a zis că ar vrea să ieșim să luăm masa, deși eram epuizați după o zi de cumpărături. Eu voiam să mă îmbrac lejer, însă Cătălin a insistat să fim eleganți. Ajunși la restaurant, am simțit că nu prea era în largul lui, voia să-mi spună ceva, dar parcă nu găsea momentul. Am terminat de mâncat și l-am întrebat ce e cu el. Mi-a zis că e doar puțin obosit, apoi am luat un trycicle taxi, căci ni s-a părut „funny. După ce am urcat, a început un discurs super emoționant, eu am lăcrimat și mă înroșisem ca racul, iar când am ajuns în fața hotelului, a îngenuncheat și mi-a adresat cea mai frumoasă întrebare. Am zis „da și apoi ne-am plimbat timp de câteva ore depănând amintiri”, a declarat ea pentru Viva!

„Cornel m-a cerut în căsătorie în vara anului 2010, iar în anul următor, am programat logodna de ziua noastră, care coincide cu ziua mea de naștere. A fost o logodnă restrânsă, cu cei mai apropiați, însă, având neamul mare, a fost un fel de nuntă. (râde) Eu am rămas însărcinată cu puțin înainte de logodnă și am hotărât să facem nunta în 2012, care n-a fost deloc în secret, deși am fi vrut. (zâmbește) Am fi vrut ca, la un eveniment atât de important al vieții noastre, să ne putem concentra mai mult pe noi, pe invitații și pe bucuria acelei zile”, a declarat Elena Gheorghe pentru viva.ro.

