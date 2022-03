Într-un interviu pentru Playtech, Cosmin Cernat a povestit cum a fost prima zi pentru el la Kanal D. Prezentatorul își amintește că a fost o zi destul de tensionată pentru el, pentru că nu știa care va fi reacția telespectatorilor la un nou post de televiziune.

„Sigur că îmi aduc aminte și am spus mereu că este o experiență din care sunt bucuros că am făcut parte. A fost o zi tensionată pe de o parte, pentru că nu știam cum va primi publicul o nouă televiziune, dar, pe de altă parte, eram foarte fericit că se naște o nouă televiziune pe o piață care era oarecum așezată. A fost un mix de sentimente și am atâtea amintiri, încât aș putea scrie o carte!”, a declarat Cernat pentru Playtech.ro.

De asemenea, fostul prezentator de la „Exatlon” mărturisește că nu banii l-au convins să facă parte din echipa Kanal D. Cosmin Cernat spune că la primele discuții cu șefii nici nu a întrebat de salariu, ci i s-a prezentat faptul că va avea un proiect pe termen lung.

„M-au convins oamenii cu care am stat de vorbă, mi-au arătat că au o misiune. Mi-au explicat exact ce vor să facă și nici nu am discutat partea financiară în primă fază. Eu am vrut să știu ce doresc să facă.

Mi-au prezentat un proiect pe termen lung, un plan solid în ceea ce privește conținutul și valorile companiei, ei având o experiență colosală în ceea ce privește media și business. Pentru mine valorile acelea au contat foarte mult pentru că nu era ceva pe termen scurt, era un plan pe termen lung și am bătut palma firesc”, ne-a mai spus jurnalistul.

Cosmin Cernat s-a retras din televiziune

După ce a renunțat la televiziune, prezentatorul a început un nou proiect la radio. Cosmin Cernat are propria emisiune la Radio Impuls și este foarte încântat de treaba pe care o face acolo.

„Îmi place foarte mult la radio. Eu arareori spun , dar n-aș renunța la emisiunea niciodată. Este o emisiune care nu am crezut că se mai poate face în spațiul media actual. Este o emisiune în care vin oamenii și spune ce simt, o iubesc.

Am făcut proiecte diverse în televiziune, multe formate interesante. Încă mai comentez la Eurosport, aceea ce îmi umple o parte din dor. Uneori îmi este dor de micul ecran, dar depinde de ce mi s-ar da să fac. Acum pot să aleg. Dar deocamdată sunt fericit cu ceea ce fac la radio”, a mai spus Cosmin Cernat pentru sursa mai sus menționată.

