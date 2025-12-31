Pe lângă aceste două proiecte la care au lucrat alături de Mona Segall, cei doi au prezentat în 2025 și „The Ticket”, noul show de la Antena 1, care a fost difuzat în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00.

Libertatea a stata de vorbă cu cei doi actori de comedie, pentru a afla cum a fost experiența de la „The Ticket” și cum a fost pentru ei să lucreze de atâtea ori alături de un producător precum Mona Segall.

Întrebați cine i-a convins să semneze un nou contract cu Antena 1, cei doi au glumit inițial. „Managerul ne-a convins”, au spus ei râzând.

„Pe noi ne-a convins distribuția asta, adică juriul. Cred că-i prima oară când ne întâlnim cu niște prieteni foarte buni la un proiect. Ne știam toți! Micutzu i-a botezat copilul lui Nelu Cortea, m-a cununat pe mine. Delia este o prietenă veche. Anca Dinicu, de la teatru. Adică totul e o chestie foarte de familie”, a spus Cătălin Bordea în exclusivitate pentru Libertatea.

Iar el a fost completat de Nelu Cortea: „Plus: ne-a convins faptul că Mona Segall produce acest show și avem încredere în producțiile ei. Cum a dat dovadă de atâtea ori cu multe producții. Am lucrat și la Asia Express cu Mona Segall și ne-am intersectat și prin alte proiecte cu ea. E un producător excelent!”.

„Și toată echipa Monei Segall! Sunt toți absolut minunați. Asta spune ceva despre echipa Monei Segall și despre ea ca producător”, a adăugat Cătălin Bordea.

Cum s-au simțit ei la „The Ticket” ne-a dezvăluit Cătălin Bordea.

„Noi am vrut să ne distrăm foarte tare. Pentru noi, principal, în afară de bani și chestii și mai știu eu ce, singura noastră cerință majoră a fost să ne distrăm cât putem noi de mult. Ca să nu avem senzația că mergem la serviciu. Chiar să ne distrăm și când mergem acasă la finalul zile să zicem: «Bă, ce tare a fost». Deci asta am sperat din suflet: să ne distrăm cât putem de mult”, a încheiat comediantul interviul pentru Libertatea.

