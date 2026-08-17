Dan Bittman a fost surprins din nou în compania unei femei despre care presa mondenă a relatat anterior că i-ar fi apropiată. Solistul Holograf a apărut alături de doctorița Andreea într-un club din Mamaia, iar imaginile au fost publicate de CANCAN.RO. Întrebat dacă iubește din nou, artistul a oferit un răspuns scurt și ironic.

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Dan Bittman, surprins din nou alături de doctorița Andreea

Dan Bittman, în vârstă de 64 de ani, a fost fotografiat din nou alături de o doctoriță din Constanța, Andreea, în timpul unei seri petrecute în LOFT Mamaia. Cei doi au mai fost surprinși împreună în trecut, iar apariția recentă a atras din nou atenția presei mondene.

Potrivit CANCAN.RO, artistul și femeia care îl însoțea au petrecut mai multe ore în club, alături de alte persoane. Andreea a purtat o ținută albă, iar cei doi au intrat împreună în local. Imaginile publicate de sursa citată îi surprind relaxați și zâmbitori, în timp ce participă la atmosfera din club.

#relatie #showbiz #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Zi de bifat în calendar pentru artistul Dan Bittman (64 de ani). Se știe că solistul Holograf a fost mereu un mare iubăreț, înconjurat de femei frumoase, întotdeauna cu ochii după ceva frumos, dar de data asta chiar a dat lovitura. CANCAN.RO l-a surprins din nou în compania unei superbe doctorițe cu ochi verzi, și de data asta nu mai e nimic secret, pentru că s-au dus să-și anunțe combinația chiar în LOFT Mamaia, locul unde mergi să fii văzut! Avem imagini cu noua iubită a lui Bittman, dar și declarații suprinzătoare făcute de artist! Nu se mai ascunde, dar nici asumat nu e! #danbittman

Ce a răspuns Dan Bittman când a fost întrebat dacă iubește din nou

Reporterul l-a întrebat direct pe Dan Bittman dacă este din nou îndrăgostit. Artistul a răspuns în stilul său, fără să confirme însă existența unei relații.

Reporter: „O întrebare. Dan Bittman iubește din nou?”

Dan Bittman: „Nu. Nu, doar ne distrăm”.

Răspunsul a fost însoțit de reacția Andreei, care a izbucnit în râs. Astfel, cântărețul nu a confirmat public că formează un cuplu cu femeia alături de care a fost surprins, preferând să descrie relația dintre ei drept una în care „doar se distrează”.

Ce se știe despre femeia care îl însoțește

Andreea este medic și ar fi specializată în fizioterapie, potrivit informațiilor publicate în presa mondenă. Ea a mai fost fotografiată alături de Dan Bittman, iar prima apariție a celor doi împreună ar fi avut loc în noiembrie 2025.

La acel moment, femeia purta o ținută predominant neagră și avea un inel pe deget, detaliu remarcat în imaginile publicate atunci. Niciuna dintre aceste apariții nu reprezintă însă, în sine, o confirmare oficială a unei relații de cuplu. Dan Bittman nu a declarat că este într-o relație cu Andreea.

Apariția vine după mai multe luni în care Dan Bittman a fost fotografiat în compania unor femei și a fost întrebat despre viața sa sentimentală. Artistul a preferat, în ultima perioadă, să păstreze o parte din detaliile vieții private departe de declarațiile publice.

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