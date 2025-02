Romina Gingașu, originară din Călărași, nu e doar soția lui Piero Ferrari, ci și o femeie de afaceri de succes. Dincolo de activitatea pe care fundația sa o are și de investițiile pe care le-a făcut în imobiliare de-a lungul timpului, Romina Gingașu își va lansa în curând și brandul ei de produse cosmetice.

„Rominas Beauty – Frumuseţe, cosmetică şi îngrijire personală”, e noua afacere a Rominei Gingașu, la care aceasta a lucrat în ultimul an și pe care se pregătește să o lanseze. Tocmai de aceea, ieri a primit la Milano o echipă de profesioniști din România, pe Andreea Vilău și Berceanu Livia pentru a o pregăti de ședința foto.

Acolo, Romina Gingașu a avut parte de o surpriză de proporții. Piero Ferrari, soțul ei în vârstă de 79 de ani, și-a făcut apariția la ședința foto. Nu au ratat ocazia de a poza împreună, el îmbrăcat casual, iar ea purtând o rochie neagră, cu ruj roșu pe buze și pantofi asortați.

Totodată, Romina Gingașu a făcut o mare dezvăluire privind relația lor. „Săptămâna aceasta împlinim 8 ani de când suntem împreună”, a anunțat ea pe Instagram, acolo unde a și postat mai multe poze.

Povestea de iubire dintre Romina Gingașu și Piero Ferrari

Între Romina Gingașu și Piero Ferrari este o diferență de vârstă de 45 de ani, însă vârsta nu a fost niciodată un impediment în calea fericirii lor. De șapte ani, Romina Gingașu, originară din Călărași, trăiește o poveste de iubire cu Piero Ferrari, fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari. Omul de afaceri a fost recunoscut în final, fapt care i-a adus 10% din imperiul Ferrari. Românca și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în Capri, Italia.

Invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, ea a mărturisit că nu a dorit să preia numele de familie al soțului ei și a explicat și de ce a luat această decizie.

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a spus Romina.

Când vine vorba despre soțul ei, românca are numai cuvinte de laudă. De asemenea, ea a mărturisit că nu a fost niciodată legată de banii lui Piero Ferrari, pentru că știa de la început că averea lui nu va fi niciodată a ei.

„Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice… înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, pentru că nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc… pentru că sunt ale lui. (…) Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă și care va fi pentru totdeauna și vreau să spun asta foarte clar”.

„Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, a mai spus Romina Gingașu.

