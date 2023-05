Cătălin Botezatu a fost prezent în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, unde a spus tot despre relația pe care o are cu vedeta și reamintește tuturor unde a cunoscut-o.

„Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția. Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni.

Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște.

Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase.

Pentru mine, Bianca rămâne Bianca. Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are.”, a declarat Cătălin Botezatu, la WOWnews.

Afacerile lui Cătălin Botezatu

„Pentru bunăstarea materială nu am făcut compromisuri, dar am făcut sacrificii mari de tot. Mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, familia pentru carieră”, a spus recent Cătălin Botezatu.

De-a lungul anilor, creatorul a muncit neîncetat, a investit în modă, iar beneficiile au apărut. Cătălin Botezatu a știut însă să își investească banii, are mai multe afaceri, proprietăți. „Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare.

Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine.

La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”, a povestit el pentru viva.ro.

