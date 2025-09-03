Întrebat cum a acceptat propunerea producătorilor de la Pro TV, Răzvan spune că nu a stat prea mult pe gânduri. „Au zis: «Uite, Răzvan, ai vrea să prezinți un show de roast?» Și eu le-am răspuns: lăsați-mă să mă gândesc: da! Cam așa a venit propunerea. Cred că am niște date personale care mă recomandă: de 9 ani calc oameni în picioare la Morning Glory, fac glume mizerabile. În general folosesc ironia ca pe o monedă zilnică și cred că sunt cel mai bun, îmi vine mănușă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dacă gluma este bună, diger foarte ușor. Dacă e o invectivă, nu e. Adică dacă e cărămidă în față, nu e o glumă. Poate la Brăila e o glumă, dar în rest nu.

Am acest antrenament pentru că dacă te apuci să faci glume despre alții, trebuie să te aștepți să le faci și despre tine. Și în general cred că e mult mai bine să începi cu tine. Și eu fac asta în fiecare zi. De asta nici nu prea mă iau în serios. Și de asta cred că sunt pregătit să mi-o iau și eu cum ar veni”, spune Răzvan Exarhu pentru Cancan.

În cadrul interviului, Răzvan Exarhu a dezvăluit câteva detalii din emisiune. „Spoiler-ul ar fi că există foarte puțin oameni care s-au supărat. Au fost niște momente mai intense, dar starea generală a fost de amuzament. E șocant.

Mulți dintre noi ajungem, pe măsură ce suntem expuși, să ne transformăm în statui. Și dacă vine un porumbel spre noi, zicem: bă, stai așa! Ceea ce nu-i corect. E bine să faci exercițiul ăsta, să lași ironia să vină la tine, să vezi ce mai rămâne. Și, după mine, e un fel de tratament cu vitamine, e o supradoză de paracetamol când ești răcit. Treci prin ea, transpiri, arăți ca dracu, ai cearcăne, îți curge apă din cap, dar una peste alta, a doua zi ești bine și vioi.

Cred că e un tratament necesar să poți să dai și înapoi cu aceeași eleganță cu care primești și să-ți păstrezi zâmbetul pe buze. E ceva care aparține manualului de supraviețuire în societate astăzi”, a mai adăugat prezentatorul TV.

