Așadar, în ciuda răspunsurilor venite din partea doctorilor, aceasta a făcut aproximativ 9 fertilizări in vitro, iar visul i s-a împlinit.

„Gândește-te cât de mult mi i-am dorit, foarte mult, dat fiind faptul că eu nu mai am pe nimeni. Ai mei sunt morți toți, au murit de cancer și mi-am dorit foarte mult copii. Cei din Germania – am fost și am făcut niște teste în Germania – mi-au spus că nu pot să fac copii.

Mai întâi, am fost în România, am făcut un an de zile tot felul de teste, analize și toți îmi spuneau că trebuie să mai așteptăm, să mai vedem. Până la urmă, am fost în Germania și, la Stuttgart, mi-au spus: „Nu puteți avea copii”. În momentul ăla, m-am ambiționat foarte tare și am zis: „Fac orice, orice e posibil. Vreau să am acești copii.

Am făcut 8 sau 9 fertilizări in vitro și, așa, am acești doi copii pe care îi divinizez și care, pentru mine, sunt totul. De asta am fost atât de ambițioasă și atât de motivată să le ofer maximumul, să nu simtă niciodată că le lipsește ceva, chiar dacă tatăl lor nu s-a implicat niciodată.

De asta sunt atât de fericită în momentul ăsta că ei sunt OK și că sunt mai ceva decât doi adulți. Sunt atât de maturi și vorbim lucruri atât de mature, de nu-ți vine să crezi. Copiii din ziua de azi sunt atât de maturi cum nu-ți imaginezi!”, a spus Cristina Spătar pentru revista Viva!

Cristina Spătar este căsătorită cu Vicențiu Mocanu

În urmă cu aproximativ un an, regina R&B-ului s-a căsătorit civil cu Vicențiu Mocanu, bărbatul care a învățat-o din nou ce înseamnă iubirea necondiționată, după divorțul dureros de Alin Ionescu.

Milionarul din Râmnicu Vâlcea i-a făcut soției sale cele mai frumoase și neașteptate cadouri: mașini de lux, bloc în Crevedia, dar și alte imobile pe numele ei.

„Cam eu sunt șefa în casă, cred că da. El mă lasă să fiu eu șefa. Dar de menționat este că întotdeauna discutăm asupra tuturor lucrurilor care se ivesc, ne consultăm”, a declarat Cristina Spătar pentru cancan.ro.

Și a continuat: „Eu decid tot ce este de făcut în viața mea profesională, iar el mă susține. El, săracul, zice da. A început să-i placă lumea asta a artiștilor, se simte bine între artiști. L-am luat la toate Revelioanele artiștilor”. Vicențiu Mocanu o susține pe Cristina Spătar în cariera ei, ba chiar îi place și s-a obișnuit cu lumea artiștilor.

