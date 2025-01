Fosta prezentatoare de știri sportive spus de ce nu a putut dormi după primele două zile de filmări, dar și cum a reacționat soțul ei, Cristi Chivu, când a aflat că i s-a propus să prezinte X Factor.

„A fost foarte greu pentru mine la început, eram total ieșită din ritm, iar genul acesta de produs de divertisment presupune foarte multă muncă. Am filmat în mai multe etape, prima însă a fost ceva crunt.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Primele două nopți nu am putut să dorm. Aveam prea multă adrenalină de pe set și prea puține ore la dispoziție. În a doua etapă a fost mult mai bine, am început să mă relaxez și să mă bucur de experiență. Iar în a treia etapă, pot să spun că m-am super distrat, fix când îmi intrasem în mână s-au terminat filmările. (zâmbește)

Dar cred că e normal, după o perioadă atât de lungă de timp. Acum abia aștept să reîncepem. Per total a fost ok. Am vrut să ies din rutină și am reușit. Telespectatorii vor vedea nu numai niște concurenți fabuloși, care ies din zona lor de confort, ci și o co-prezentatoare care a făcut același lucru”, a declarat Adelina Chivu pentru Unica.

Recomandări Culisele scandalului de la Senat, unde Bolojan vrea reorganizare prin concedieri masive. „Puteau începe cu reducerea cheltuielilor senatorilor”

„Soțul meu a aflat primul. El a fost cel care a insistat foarte mult să accept. Eu am cerut câteva zile să mă gândesc dacă ar putea fi posibil să fac asta, timp în care el a stat pe capul meu să merg și să fac ceva pentru mine, să am această experiență. N-am avut scăpare, dar să știi că și eu eram curioasă cum ar fi. Cred că foarte multă lume a fost surprinsă că am acceptat și asta mi s-a părut o provocare și mai mare”, a mai spus soția lui Cristi Chivu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News