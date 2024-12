Dan Negru, supranumit „Regele audiențelor” pentru recordul său de neegalat – 24 de ani consecutivi lider de audiență cu show-urile de Revelion – nu va prezenta nici în acest an o emisiune specială de Anul Nou. După ce a părăsit Antena 1 în urmă cu doi ani, prezentatorul s-a concentrat pe proiectele sale de la Kanal D, iar Revelionul 2025 va continua fără contribuția sa iconică.

Între timp, Antena 1 și PRO TV se pregătesc pentru o luptă dură pentru audiențe cu producții spectaculoase. Ilona Brezoianu și Florin Ristei vor fi gazdele programului „Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor!” de la Antena 1, în timp ce la PRO TV, Raluka și Pavel Bartoș vor prezenta „Protevelionul 2025”.

Într-un interviu acordat recent pentru Click!, Dan Negru a vorbit despre performanțele sale remarcabile și a transmis un mesaj actualilor prezentatori ai programelor de Revelion:

„Le țin pumnii tuturor colegilor mei care fac Revelioane. Eu am avut norocul vârstei, eram un puști când am prezentat primul Revelion, la TVR. Ca să-mi egaleze anii de Revelioane nu e greu. E matematică: 2024 + 24 de revelioane ale mele, an după an = 2048. Un prezentator ar trebui să prezinte până în 2048 Revelioane, an după an, ca să fie lider de audiență, an după an, și gata cu Negru! Nu e greu, succes!”.

Recomandări Cazul „Nordis” de Alba: 211 oameni, lăsați fără 12 milioane de euro: „A fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Despre absența sa din grila de Revelion 2025, Dan Negru a explicat: „Când prezentam Revelioane, îi îndemnam pe telespectatori să nu se uite la TV. Am fost și mustrat, din cauza asta, că-mi fac antireclamă. Am spus mereu că sunt atât de puține Revelioanele, care ne-au mai rămas, de petrecut cu cei apropiați, încât e păcat să le petreci în fața unui ecran cu niște străini. Am spus asta mereu în ultimii ani”.

„Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune”

Și a continuat: „Artiștii de azi nu mai sunt liberi, ca să poată să apară la orice televiziune. N-aș putea să fac un Revelion la PRO TV cu artiștii semnați de Antena 1 și nici la Antena 1 cu cei semnați de Kanal D. 25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani.

Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion. Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”.

Recomandări Eroarea care a împiedicat arestarea preventivă a lui Horațiu Potra: procurorul a încadrat pistolul airsoft din mașina mercenarului drept armă letală

Performanța lui Dan Negru, de a domina audiențele timp de 24 de ani, rămâne un reper greu de egalat în industria de divertisment din România. Rămâne de văzut dacă noile formate de la Antena 1 și PRO TV vor reuși să capteze atenția telespectatorilor și să atingă standardele înalte impuse de „Regele audiențelor”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News