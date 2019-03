Cum a reacționat fiica cea mare a Gabrielei Cristea când și-a văzut surioara. „A fost o gelozie”

„Aseară a luat primul contact. Bine, a mai luat contact şi la burtica mamei, dar ieri am adus-o. Am vrut să o aducem şi astăzi, dar nu am mai avut cum pentru că dormea, dar o să o aducem şi mâine. O să postez pe Instagram şi pe Facebook. N-am apucat încă. Era aşa ca şi când nu există nimeni acolo, mă lua de mânuţă şi mă ducea la mami, tot noi trei.

Dar după aia, pe drum, la plecare, jumătate de drum a spus numai Iris. A încercat să pronunţe Iris, de câteva ori a pronunţat şi corect. O striga, parcă o striga. Când a fost acolo, doar de 2-3 ori şi se uita aşa…

A fost o gelozie. La un moment dat, am crezut că o să plimbe căruciorul pentru că acasă plimbă bebeluşul de jucărie. De fapt, l-a împins mai încolo ca să aibă ea loc. O să fie interesant, dar nu îmi fac probleme foarte mari”, a povestit Tavi Clonda pentru emisiunea”Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars.

Prezentatoarea de televiziune a devenit mamă pentru a doua oară duminică, 17 martie, când a adus pe lume o fetiță. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria. Imediat după ce soția sa a născut a doua oară, Tavi Clonda a făcut declarații despre starea vedetei și a bebelușului lor. Cea de-a doua fetiță a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se va numi Iris.

