Ioana Ginghină, cunoscuta actriță, a vorbit deschis despre una dintre cele mai delicate perioade din viața ei – divorțul de fostul soț. Deși a încercat să păstreze discreția în privința evenimentelor din acea perioadă, vedeta a găsit recent curajul de a împărtăși cu fanii câteva detalii intime despre fricile care au cuprins-o atunci.

Ioana Ginghină a recunoscut că momentul în care ea și tatăl fiicei sale au decis să pună capăt relației a fost extrem de dificil. Vedeta a dezvăluit că, pe lângă durerea emoțională, s-a confruntat cu multe temeri, inclusiv frica de necunoscut și de ce urma pentru ea și fiica ei.

„Eu când a plecat Alexandru am fost sigură că o să pierd casa, că na, trebuia să o împart, eu nu aveam banii să plătesc jumătate de casă, era clar, pierd tot ce am construit în viața asta, eu credeam că am casă, familie, copil și așa și deodată aveam senzația că doar am rămas eu cu copilul și cumva când ușor, ușor au venit și banii, am reușit să rămân totuși și cu casa, să plătesc jumătate din ea. Am început să prind aripi și acum crede-mă nu mai există nimeni care să mă poată răni”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul podcast-ului lui Jorge.

Recomandări Afacerile românești ale familiei Irinei Vlah, candidata prorusă la președinția Republicii Moldova. Opozanta Maiei Sandu, decorată de patriarhul Kirill

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„E mult mai liniște și pace în relația asta și nu neapărat că mă certam în celelalte”

Deși divorțul a fost o etapă dureroasă, Ioana Ginghină a reușit să își regăsească fericirea. În prezent, vedeta trăiește o poveste de dragoste frumoasă alături de Cristi Pitulice, bărbatul care i-a adus liniștea și stabilitatea de care avea nevoie. În cadrul unor declarații recente, Ioana Ginghină a fost extrem de sinceră despre relația cu actualul său soț, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul și iubirea pe care o primește zilnic.

„Ce pot să spun este că e mult mai liniște și pace în relația asta și nu neapărat că mă certam în celelalte relații, dar pur și simplu că acum mă simt eu foarte bine cu mine, probabil că nu mai trebuie să demonstrez nimănui nimic și cumva sunt mai relaxată”, a mai spus Ioana Ginghină.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News