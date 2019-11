De Denisa Macovei,

„Aveam aproape 100 de kilograme după naștere. Acum am 58 de kilograme, dar am masă musculară. Atunci când faci sală pui masă musculară. În schimb, am scăzut în centimetri și sunt foarte mulțumită de mine. Muncesc pentru felul în care arăt acum, am înțeles în cele din urmă că frumusețea stă în ochiul privitorului și dacă tu pe tine nu te vezi frumoasă, atunci cine? E un fel de război cu tine însăți”, ne-a mărturisit câștigătoarea de la “Vocea României”.

Dacă artista face eforturi pentru a slăbi, soțul ei, Gabriel Bălan, se află la polul opus, dorindu-și să crească în greutate. „Frumusețea are atâtea forme. Poți fi frumoasă, înaltă și slabă, dar și mai micuță de statură și voluptuoasă, mai rubensiană. Mie nu-mi place termenul de “grasă” sau “slabă”. Uite, soțul meu este un om care se luptă ca să pună câteva kilograme și toată lumea îi spune să mai mănânce ceva. Dacă unei persoane plinuțe i se spune să mai taie din mâncare se supără, dar un slăbănog nu are dreptul să se supere?”.

„Mă duc la sală pentru lucruri care țin de sănătate”

Cristina continuă să facă mult sport, să aibă grijă de silueta ei, însă nu pentru a avea o imagine impecabilă pe scenă, ci pentru a fi o persoană sănătoasă. „Când aveam aproape 100 de kilograme, mi-am jurat că la 60 de kilograme nu o să mai spun niciodată că sunt grasă. Nici la 62 kg, când am reînceput sala, nu mă mai vedeam grasă. Sunt sigură că nu o să trec în partea cealaltă, să vreau să slăbesc și mai mult, pentru că eu nu mă uit în oglindă, eu mă uit la haine, cum încap în hainele mele și cum mă mișc. Eu știu că atunci când pun mai multe kilograme deja încep să mă mișc mai greu. Acum nu mă duc la sală să slăbesc, ci mă duc pentru tonifiere, pentru rezistență pe scenă, pentru lucruri care țin pur și simplu de sănătate”, a mai spus artista.

