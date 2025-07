Monica Tatoiu a apelat la intervenții cu botox sau acid hialuronic în urmă cu ceva timp și nu a negat niciodată asta. Însă acum, tenul ei arată mult mai tânăr, motiv pentru care mulți au crezut că a apelat la intervenții estetice.

În ultima perioadă, chipul său pare mult întinerit. De această dată, ne spune femeia de afaceri, nu a apelat la specialiștii esteticieni. Cu ajutorul unei prietene, ne spune aceasta, a descoperit o cremă-minune, care dă rezultate.

„Am o prietenă căreia nu-i dai vârsta pe care o are. Și am întrebat-o ce-și face, cu ce-și dă. Mi-a spus despre o cremă folosită de femeile însărcinate împotriva vergeturilor, care se poate aplica și pe față. Am comandat-o de pe net, costă în jur de 500 de lei. Dar își merită toți banii. Rezultatele se văd de când o folosesc. Nu fac însă abuz. Nu o aplic non-stop, mai fac și pauze”, a declarat Monica Tatoiu pentru Cancan.

Monica Tatoiu și soțul ei se pregătesc de o nouă vacanță. De data aceasta, cei doi vor petrece următoarele 30 de zile în Sardinia.

„Ne ducem cu barca până acolo. Am schimbat traseul spre deosebire de anul trecut, să vedem și alte trasee noi”, a mai spus femeia de afaceri. Monica Tatoiu a fost nevoită să renunțe la scufundările în ape reci și asta pentru că sănătatea nu îi mai permite.