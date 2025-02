Marius Moldovan a avut o copilărie chinuită, plină de lipsuri, marcată de drame, dar chiar și așa a găsit mereu putere să zâmbească și să meargă mai departe. „Dacă am fost sărac, de unde vise?”, spune tânărul din satul Nimigea de Jos, care lucrează în pădure la tăiat lemne. În copilărie, acesta a stat mulți ani într-un internat, pentru că părinții lui munceau și nu puteau să aibă grijă de el.

Apoi, părinții l-au scos din internat ca să îl trimită să muncească pe la oameni prin sat ca să câștige bani. Ambii părinți au decedat, iar Marius muncește de la 12 ani.

Tot ce cântă el în prezent e bazat pe experiențele traumatizante pe care le-a avut în internat.

La un moment dat, cineva i-a făcut cont de TikTok și a început să posteze clipuri în care cânta. A adunat urmăritori și a primit multe mesaje de încurajare.

Marius mai are 7 frați, iar el e cel mai mare. Cea mai mică soră are 9 ani și cel mai mic frate are 12 ani. Acum, Marius are grijă de amândoi. După moartea părinților, a venit Protecția Copilului ca să îi ducă în centru de plasament pe cei doi. El i-a implorat să nu îi ia frații. Nu își dorea ca aceștia să treacă prin ce a trecut el: foame, frig, bătaie, abuz, scrie Pro TV.

A mers 40 de kilometri pe jos pentru frații lui

Cei de la Protecția Copilului i-au spus că îl văd un copil cuminte și l-au învățat ce trebuie să facă pentru actele de adopție. A mers 40 de km pe jos din comuna lui până în Bistrița ca să facă actele pentru frații mai mici, ca să îi poată adopta. Ar face orice pentru frații lui, vrea să le ofere tot ce nu a avut el.



„Nu îți urez succes, îți urez să câștigi Românii au talent!”, i-a spus Mihai Bobonete concurentului.



Andi Moisescu: „Marius, mi se pare că e mai mult decât muzică, e mai mult decât despre muzică, mai mult decât despre hip-hop. Ai trecut prin toate lucrurile astea, dar tu în continuare vezi soarele. Ai toate motivele să fii trist, dar tu ești extrem de vesel. Este incredibil. Tu ne-ai arătat prin momentul tău tot ce poate fi mai bun într-un om! (…) Eu vreau să îți spun un singur lucru. Să știi că acum 15 ani un hip-hopper a câștigat premiul cel mare. Atâta vreau să îți spun Și dacă ar fi să-l câștigi tu, eu aș fi extrem de fericit!”.

