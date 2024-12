Dacă el rezolvă destul de simplu situația când vine vorba despre aparițiile din spațiul public, Denisa, iubita lui, pune ceva mai multă valoare financiară pe piesele pe care le poartă.

Un exemplu în acest sens este apariția pe care cei doi au avut-o în club în urmă cu doar câteva zile. Dacă artistul, care recent a revenit în industria muzicală cu o nouă piesă, a ales o ținută all black simplă, frumoasa brunetă a mers pe aceeași culoare, doar că vorbim despre o rochie prețioasă, semnată Dolce&Gabbana, pentru care a scos din buzunar câteva mii de euro bune.

Iubirea pentru modă i-a adus împreună

„Rochia pe care a purtat-o Denisa a avut un preț pe măsură. Însă fashionul este un stil de viață pentru noi, cumva fix asta ne-a și adus împreună, pasiunea și, mai ales, respectul pe care-l avem pentru modă. Iubim moda, iubim să fim împreună și să trăim, să ne îmbrăcăm, să gândim în acest spirit. Și pare, cumva, că acest lucru se vede.

Eu am ales, totuși, la un moment dat, un sacou de 5 lei. Chiar dacă a fost lipsit de importanță financiară, articolul vestimentar a fost extrem de important din punct de vedere al stilului, pentru că în jurul lui am reușit să construiesc o ținută corectă din toate punctele de vedere”, a spus Vladimir Tătaru în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Greii din politica românească ce ratează noul Parlament. Doi miniștri PSD n-au prins mandate

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Chiar dacă de multe ori a fost văzut singur, Vladimir Tătaru trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste cu Denisa, o brunetă superbă care îi împărtășește dragostea pentru modă.

Au fost recent în India

Recent, cei doi îndrăgostiți au fost plecați în India, într-un retreat emoțional, mental, dar și fizic care le-a schimbat într-o proporție importantă perspectiva despre viață.

„Am ales să plec în India, din mai multe motive care îmi par acum destul de clare, pentru un tratament ayurvedic. În primul rând, pentru mine, India este locul de origine al Ayurvedei, iar faptul că am avut parte de o experiență autentică, exact acolo unde această practică s-a dezvoltat de mii de ani, mă face să am multă încredere în rezultate. Am aflat că tratamentele și terapiile ayurvedice din India sunt realizate de oameni care chiar au experiență și pregătire profundă în acest domeniu, așa că mi se pare locul ideal”, afirma recent Vladimir Tătaru.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News