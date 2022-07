Vedeta este foarte încântată de felul în care arată, însă pentru a se menține a fost nevoită să facă mari sacrificii. Și Ilan Laufer a slăbit colosal cu aceeași dietă pe care soția lui a ținut-o. Alina Laufer a slăbit 12 kilograme mâncând doar supă și salate, iar uneori și carne la grătar.

„Eu sunt la o cură de slăbire continuă de un an. Am dat 12 kilograme jos, nu mănânc nimic altceva decât supă și salate și din când în când un grătar. Fac o oală de supă pe săptămână, de 20 de kilograme, cam așa. Supă din tacâmuri, de găină de curte, de la mama, sau din piept de curcan. Pun și găluște de gris, albitură, morcovi.

O fac o dată pe săptămână și doar asta mâncăm la regim. Și eu, și Ilan, soțul meu. Amândoi am slăbit câte 12 kilograme. Altceva nu, mai facem și grătar de pulpe de pui dezosate, salate, dar fără dulce deloc. Așa m-am chinuit să slăbesc și fac o foame… Dar rabd dacă vreau să arăt bine! Acum un an aveam 63 de kilograme, acum am 51!”, a mărturisit Alina Laufer pentru ciao.ro.

Pe lângă regimul alimentar, vedeta face și sport. Ea are acasă mai multe aparate, iar atunci când are timp nu exclude antrenamentul.

În fiecare zi, fosta soție a lui Jorge se trezește la 6.45 și apoi își pregătește cei trei copii pentru grădiniță, respectiv școală. Karina, fiica din relația cu Jorge, este un real ajutor pentru mama ei, atunci când vine vorba despre frățiorii ei. Alina Laufer recunoaște că de când a devenit mamă de gemeni nu prea mai doarme noaptea. Soții Laufer nu au bonă și nici femeie care să îi ajute zilnic la treburile din casă.



