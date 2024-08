Prezentatoarea Știrilor Pro TV a pășit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță alături de Zora, fetița ei. Cu părul blond, îmbrăcată într-o rochiță roz, fetița a făcut furori. „Tata zice că sunt eu când eram mică. Are ochii mei și are ceva și din mama. (…) Este frumos ( ca mamă n.a). E superb, e cea mai frumoasă formă de dragoste. Nu înțelegi până nu ai copii”, a spus ea.

Întrebată dacă ea și soțul Bogdan Rădulescu își doresc al doilea copil, Roxana Hulpe a explicat: „Ne mai gândim dacă mai facem. Teama mea e că nu voi avea suficientă dragoste pentru amândoi. E frumos, dar e și foarte greu, dacă nu accepți ajutor. Și eu nu accept”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Roxana Hulpe: „Eu sunt foarte stresată cu Zora, vreau să aibă un program strict”

Despre mariajul cu soțul, Roxana Hulpe spune că merge foarte bine, au însă câteodată unele discuții, dar trec rapid peste acele momente. „Chiar vorbeam zilele trecute cu soțul meu, măi, ce norocoși suntem că suntem bine. E foarte greu în zilele noastre să duci o căsnicie și să fii pur și simplu mulțumit că ai toate astea.

Recomandări Ucraina mizează pe o nouă armă pentru a lovi adânc în Rusia. Ultima propunere pentru a convinge SUA să-i permită să folosească și rachete occidentale

Evident că ne mai certăm și noi. Eu sunt foarte stresată cu Zora, vreau să aibă un program strict, el e foarte relaxat și de acolo. Alte motive nu avem. Acum e plecat în Dubai și mă sună toată ziua, aveți nevoie de ceva, antigel în mașină, trimit pe cineva și punem antigel”, a mai zis ea, conform protv.ro.

Tot la Cătălin Măruță în emisiune, Roxana a vorbit foarte deschis și despre kilogramele pierdute după naștere: „Ajunsesem la 98 de kilograme cu Zora. Am slăbit 40 de kilograme. Nu m-am chinuit, sport nu am făcut, dar am făcut foarte mult sport înainte să rămân însărcinată și înțeleg că mușchiul are memorie și înțeleg că și de aici am slăbit.

Am slăbit pur și simplu, nu m-am stresat foarte tare cu asta, am luat-o foarte natural, am reținut și foarte multă apă în sarcină, cred că 20 și ceva de kilograme erau apă. Nu prea mănânc, că stau cu Zora. (…) Dar uite că aseară am mâncat o caserolă cu prăjituri de la mama lui Bogdan, am mâncat-o pe toată”.

Recomandări 33 de ani de independență a Republicii Moldova și războiul din Ucraina. Care ar trebui să fie strategia României?

Cine e Bogdan Rădulescu, soțul Roxanei Hulpe

Bogdan Rădulescu este manager la Untold și Neversea. El și Edy Chereji au înființat festivalurile. În iunie 2022, Bogdan Rădulescu și Roxana Hulpe s-au afișat oficial împreună ca un cuplu. Înainte de această relație, prezentatoarea de la PRO TV s-a iubit cinci ani cu chef Alex Petricean.

Urmărește-ne pe Google News